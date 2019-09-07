Караганда. 6 сентября. Kazakhstan Today - Карагандинская молодёжь отправится в экспедицию по памятникам Золотой Орды, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области в рамках Года молодёжи пройдёт научно-познавательная экспедиция "Улытау - колыбель Золотой Орды". Проект, приуроченный к 750-летию Золотой Орды, реализуется по программе "Рухани жангыру". Он также направлен на реализацию задач, поставленных Елбасы в статье "Семь граней Великой степи", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В акимате пояснили, что группа молодёжи в недельном туре по сакральным местам посетит памятники золотоордынского периода. В состав экспедиции войдут молодые учёные-историки, географы, краеведы, студенты, журналисты-блогеры и художники.

По ходу поездки будет производиться видеосъёмка. И в будущем планируется выпустить короткометражный фильм, посвящённый истории Золотой Орды. По итогам экспедиции также издадут фотоальбом, карты и буклеты.

Согласно программе, маршрут экспедиции включает в себя посещение городища Хан-Ордасы, мавзолеев Жошы-хана, Алаша-хана, Аяккамыр, Болган-Ана, Белен-Ана, Кулан-Ана и других сакральных мест. Участники поднимутся на пик Алтыншокы, на горы Баскамыр и Аяккамыр, побывают в археологическом комплексе Теректы-Аулие.

Инициаторами экспедиции выступили управление культуры, архивов и документации Карагандинской области и Областной историко-краеведческий музей.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев на Международном туристическом форуме "Улытау-2019" заявил о том, что этот регион должен стать центром этнографического туризма международного уровня. Необходимые для этого работы должны быть начаты в рамках празднования 750-летия Золотой Орды, отметил глава государства.

Также в Карагандинской области создается дорожная карта по реализации спецпроекта "Сакральная география" . Спецпроект призван укрепить интерес к особо почитаемым памятникам природного и культурного наследия, светской и культовой архитектуры и мавзолеям. А также местам, связанным с историческими и политическими событиями, имеющими важную ценность в памяти народа Казахстана. На сегодняшний день в Карагандинской области проводится большая работа по реставрации объектов, занимающих значительное место в историко-культурном наследии и выступающих в качестве символа национального единства и возрождения.

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