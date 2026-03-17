Kaspi.kz упрощает оптовые закупки товаров из Китая: оплата в тенге, проверка качества и доставка до двери

Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый онлайн-сервис "Оптовые покупки", который помогает предпринимателям заказывать товары из Китая с проверкой качества и полным пакетом официальных документов. Оплата всех товаров и услуг - в тенге.





Сервис доступен в приложении Kaspi Pay предпринимателям из всех регионов Казахстана. Заказ можно оформить в несколько кликов, а весь процесс - оплата, таможенное оформление и доставка до двери - берет на себя Kaspi.kz. При необходимости можно заказать крупные партии с учетом индивидуальных требований.





Благодаря официальному ввозу и документам предприниматели могут без лишних рисков реализовывать закупленные товары - в рознице, онлайн, через любые маркетплейсы и торговые точки - и спокойно вести бухгалтерский и налоговый учет.





Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:





Сервис "Оптовые покупки" позволяет нашим партнерам заказывать партии товаров с контролем качества, быстрой доставкой до двери и полным пакетом официальных документов. Это помогает бизнесу быстрее развиваться, расширять ассортимент и создавать новые рабочие места, внося вклад в развитие предпринимательства и рост экономики Казахстана. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами!"









О Kaspi.kz





Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 16 миллионов казахстанцев.





С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.





Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.





Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.