16.03.2026, 15:52
Kaspi.kz упрощает оптовые закупки товаров из Китая: оплата в тенге, проверка качества и доставка до двери
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый онлайн-сервис "Оптовые покупки", который помогает предпринимателям заказывать товары из Китая с проверкой качества и полным пакетом официальных документов. Оплата всех товаров и услуг - в тенге.
Сервис доступен в приложении Kaspi Pay предпринимателям из всех регионов Казахстана. Заказ можно оформить в несколько кликов, а весь процесс - оплата, таможенное оформление и доставка до двери - берет на себя Kaspi.kz. При необходимости можно заказать крупные партии с учетом индивидуальных требований.
Благодаря официальному ввозу и документам предприниматели могут без лишних рисков реализовывать закупленные товары - в рознице, онлайн, через любые маркетплейсы и торговые точки - и спокойно вести бухгалтерский и налоговый учет.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:
Сервис "Оптовые покупки" позволяет нашим партнерам заказывать партии товаров с контролем качества, быстрой доставкой до двери и полным пакетом официальных документов. Это помогает бизнесу быстрее развиваться, расширять ассортимент и создавать новые рабочие места, внося вклад в развитие предпринимательства и рост экономики Казахстана. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами!"
Подробнее о новом сервисе - в разделе Гид для партнеров.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 16 миллионов казахстанцев.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
16.03.2026, 14:45
Нарушения на десятки миллиардов тенге в строительстве дорог выявили в Казахстане
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана выявил нарушения на десятки миллиардов тенге, сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы.
Анализ коррупционных рисков, проведенный в 2025 году и охвативший все этапы жизненного цикла автомобильных дорог, выявил завышение сметной стоимости на сумму 11 млрд тенге.
Выявлено 362 неактуальных ПСД, на разработку которых нерационально затрачено 23 млрд тенге, а также 324 объекта стоимостью 27 млрд тенге, не прошедших обязательную государственную экспертизу. Зафиксированы факты использования 70 фирмами недостоверных сведений об опыте работы для получения контрактов на сумму около 408 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
В рамках исполнения рекомендаций внесены изменения в закон "О противодействии коррупции", предусматривающие приравнивание лиц, осуществляющих технический и авторский надзор на объектах автомобильных дорог, к лицам, выполняющим государственные функции. Также введен прямой запрет на ввод дорог в эксплуатацию без устранения замечаний Национального центра качества дорожных активов.
Принятые меры позволят обеспечить прозрачное освоение свыше 360 млрд тенге бюджетных средств, предусмотренных на 2026 год", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на состояние дорожного покрытия пожаловались жители Алматы и Алматинской области. В акиматах ситуацию объяснили благоустройством. Ранее в Алматы компанию технадзора лишили аккредитации из-за провалов на дороге.
16.03.2026, 12:00
В Алматы временно перекроют улицы из-за Наурыза и дорожного ремонта
Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с подготовкой к празднованию Наурыза и проведением дорожных работ на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта. Ограничения затронут участки улицы Толе би и проспекта Назарбаева, сообщили в пресс-службе городского акимата.
В частности, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных празднику Наурыз, с 03.00 16 марта 2026 года до 00.00 23 марта 2026 года участок улицы Толе би от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана будет временно закрыт для движения автомобилей.
Кроме того, как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, с 16 марта будут вестись работы по подъему дорожных люков на проспекте Назарбаева, на участке от проспекта аль-Фараби до улицы Толе би.
В этой связи в течение трех дней возможны ограничения движения. На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", - отметили в управлении.
Напомним, на Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
15.03.2026, 14:54
Генконсул КНР в Алматы назвал референдум по новой Конституции большим политическим событием
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Су Фанцю в ходе посещения избирательного участка № 254, расположенного в здании Национальной библиотеки, назвал референдум по новой Конституции большим политическим событием, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Мы побывали на трех избирательных участках, этот уже четвертый. Мы очень рады принимать участие в качестве международных наблюдателей по приглашению казахстанской стороны. Нарушений мы не заметили, процесс проходит спокойно и организованно. Считаем, что это большое политическое событие в Республике Казахстан, и желаем успешного проведения референдума по проекту новой Конституции", - заявил Су Фанцю.
По его словам, китайская сторона всегда готова участвовать в международных наблюдательных миссиях, если получает соответствующее приглашение. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы подчеркнул, что китайские дипломаты и представители государственных структур регулярно принимают участие в наблюдении за важными политическими событиями в разных странах.
Кроме того, заявил он, отношения между Казахстаном и Китаем остаются близкими и дружественными, а сотрудничество между странами продолжает укрепляться.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по новой Конституции. Избирательные участки будут работать до 20.00.
В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14.00 часов явка граждан в регионах составила 51,93%.
15.03.2026, 12:00
Референдум по новой Конституции: явка на 12.00 составила 37,54%
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12.00 часов явка граждан в регионах составила 37,54%, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
В том числе в разрезе регионов:
- по области Абай - 41,93%;
- по Акмолинской области - 44,66%;
- по Актюбинской области - 45,73%;
- по Алматинской области - 40,41%;
- по Атырауской области - 42,29%;
- по Западно-Казахстанской области - 36,59%;
- по Жамбылской области - 35,86%;
- по области Жетісу - 43,32%;
- по Карагандинской области - 42,95%;
- по Костанайской область - 37,10%;
- по Кызылординской области - 43,18%;
- по Мангистауской области - 34,57%;
- по Павлодарской области - 36,57%;
- по Северо-Казахстанской области - 41,64%;
- по Туркестанской области - 44,13%;
- по области Ұлытау - 36,59%;
- по Восточно-Казахстанская области - 42,88%;
- городу Астане - 31,23%;
- городу Алматы - 14,85%;
- городу Шымкенту - 42,59%.
В общем по стране на 12.00 получили бюллетени 4 677 595 граждан, что составляет 37,54 % от числа включенных в списки для голосования. На 106 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование", - добавили в ЦИК.
Напомним, 11 февраля президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта 2026 года.
Избирательные участки будут работать до 20.00. По состоянию на 07.00 открыто 10 388 избирательных участков. На 92 участках голосование началось в 06.00. В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 12 461 796 человек.
В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
14.03.2026, 17:07
Выкупают слишком дешево: алматинцы недовольны компенсацией за снос их жилья
Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы жители домов, попавших под снос, выражают недовольство маленькой, по их мнению, компенсацией, сообщает телеканал КТК.
Владельцам участков предлагают до 12 миллионов за сотку, но люди с такими расценками не согласны. Говорят, равноценное жилье на эти деньги не купить", - говорится в сюжете.
Один из жителей Еркебулан Едикеeв рассказал, что новость о сносе застала его врасплох. Он вырос сам в доме, который собираются сносить, и здесь же растут его пятеро детей. На его участке два дома, один из которых построили недавно. В строительство вложили около 37 миллионов тенге.
Предлагают около 45 миллионов. То есть, ну, 45 миллионов - я не знаю, что можно купить, как вообще, какой дом надо покупать. Дети, конечно, они отказываются. Они плачут, говорят: "Как мы можем куда-то в аул переехать?" Их образование, учеба, их друзья. То есть это садик, школа", - говорит мужчина.
По данным телеканала, под снос в этом районе попали 34 дома. Вместо них планируют сделать парковую зону. Однако, по словам жителей, землю выкупают слишком дешево, оценивают только площадь участка, без учета строений.
Это, представляете, 10-12 миллионов за сотку и 300 тысяч за недвижимость. Естественно, мы ничего не можем купить. Вот мой участок, у нас каждый барачного типа, на три хозяина. У меня даже двух соток нет. И что я возьму в этом районе?! А за такую компенсацию равноценное жилье не купить", - возмущается другой владелец дома Муса Джумагалиев.
Чиновники из акимата в свою очередь утверждают, что размер компенсации определяют независимые оценщики и повлиять на их решение они не в силах.
На сегодня выкуплены 8 участков, по остальным ведутся переговоры.
По словам заместителя руководителя управления земельных отношений Алматы Темирлана Муханова, в данном районе стоимость одной сотки земли начинается от 12 миллионов тенге.
Цена формируется в основном из-за технических характеристик самого недвижимого имущества, которое мы изымаем. Если собственник не согласен с суммой компенсации, соответственно, он может обратиться в судебные органы", - говорит чиновник.
Жители между тем не согласны с предложенной компенсацией и утверждают, что не съедут, пока не получат хорошую оплату, чтобы купить равноценное жилье. Они уже готовят обращение в суд.
13.03.2026, 11:25
Пропавшая в Польше казахстанка найдена мертвой
Выясняются обстоятельства гибели женщины
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о гибели гражданки Казахстана Екатерины Шиловой на территории Польши.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Посольство Республики Казахстан в Польше находится на связи с родными и близкими погибшей, а также с компетентными органами польской стороны и оказывает необходимое содействие по всем консульско-правовым вопросам, включая репатриацию тела на родину. Данный вопрос находится на контроле министерства", - сообщили в МИД.
Как сообщила СМИ сестра погибшей, Екатерину нашли убитой. Подозреваемый задержан.
Информация об исчезновении женщины появилась 21 февраля. Ее сестра сообщила в Facebook, что Екатерина должна была вылететь из Варшавы в Астану 18 февраля в 23.00, однако на рейс она не явилась. Родственники получили от нее сообщение, которое показалось родным странным: "Привет. Я не вылетела из Варшавы. Меня пригласили на хорошую работу в Германию, где работает несколько лет моя подруга и вернули деньги за купленные билеты. Буду свободна напишу".
12.03.2026, 18:28
Мошенники выдают себя за организаторов референдума и просят коды из SMS
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии референдума активизировались телефонные мошенники, которые представляются организаторами голосования и просят у казахстанцев коды из SMS якобы для "регистрации бюллетеня", сообщили в центре по борьбе с дезинформацией.
Мошенники осуществляют телефонные звонки гражданам и просят сообщить код из SMS якобы для "регистрации бюллетеня" на предстоящем референдуме. Одновременно в некоторых мессенджерах фиксируется распространение сообщений о том, что некие лица, представляющиеся организаторами онлайн-голосования, обзванивают граждан и якобы проводят "регистрацию участников голосования" на референдуме по проекту Конституции", - проинформировали в центре.
В центре по борьбе с дезинформацией предупредили - ни голосование, ни связанные с ним процедуры не предусматривают обзвон граждан и запрос кодов из SMS по телефону. Голосование на референдуме предусмотрено исключительно на участках голосования с использованием бумажного бюллетеня.
Центр призывает граждан не сообщать персональные данные звонящим и доверять только официальным информационным уведомлениям центральной, территориальной и участковых комиссий по голосованию", - говорится в сообщении.
Ранее Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами.
12.03.2026, 14:41
Названа стоимость проезда ЛРТ в Астане
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработало проект постановления "О некоторых вопросах тарифов на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астане", передает корреспондент агентства.
В частности, в постановлении предлагается установить следующие тарифы за проезд:
- при безналичной и наличной оплате - 200 тенге;
- при оплате льготной транспортной картой - 0 тенге.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге. Строительством занялась китайская China Construction Sixth Bureau.
В сентябре прошлого года в кулуарах мажилиса аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что 29-30 сентября в Астане состоится запуск первого легкорельсового транспорта.
