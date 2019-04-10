Казахстанские пограничники задержали угнанный в России автомобиль

Петропавловск. 9 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудники подразделения "Жанажол авто" Петропавловского пограничного отряда задержали угнанный в России автомобиль, передает Kazakhstan Today.

В подразделении "Жанажол авто" Петропавловского пограничного отряда около 4 часов утра 9 апреля 2019 года задержан 23-летний гражданин РК, следовавший из РФ на автомашине "Ягуар".

"При проверке документов на машину пограничники заподозрили неладное. Было принято решение о более детальной проверке, в ходе которой установлено немало других признаков, указывающих на то, что машина не принадлежит владельцу. Позже стало известно, что машина находится в угоне, а вышеуказанный гражданин переправляет ее через границу", - проинформировали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Задержанный вместе с автомобилем передан сотрудникам Мамлютского отдела полиции.

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