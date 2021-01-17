Казахстанские цирки почти год не работают из-за пандемии: работники и животные на грани выживания

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Казахстанские циркачи вынуждены перебиваться случайными заработками из-за того, что цирки почти год не работают из-за пандемии, передает Kazakhstan Today.

В труппе цирка, что расположилась в Северо-Казахстанской области и пять последних лет колесила по Казахстану, было 20 человек. Сейчас же каждый занялся выживанием. Артисты считают, что о них чиновники просто забыли, сообщает телеканал Astana

Кафе - общественное место, кинотеатр и театр тоже. Тем не менее они работают, имеют возможность зарабатывать. Мы не имеем этой возможности. Как вот цирк удаленно показывать? У тебя ковер допустим, девушка воздушная гимнастка, канатоходец. Нужно тоже дать нам вздохнуть? Сделать определенные санитарные нормы, мы не против, дезинфекция, маски", - рассказал работник цирка Иван Щербаков.

Особенно тяжело в сложившейся ситуации животным. Ивану Щербакову пришлось идти работать в такси, чтобы хоть как-то выжить самому и прокормить питомцев. У него содержатся львица, медведь, попугаи, питоны и собаки.

Похожий плачевный сценарий и в Костанайском цирке. Директор труппы Светлана Чиркова говорит, что год без единой возможности заработать - это большой удар и дальше так продолжаться не может.

Очень тяжело достался этот год, особенно у кого животные, животных много потеряли, много погибло. Дрессура, наши животные привыкли к дрессуре и очень тяжело переносят. Почему про нас забыли? Нас вообще как будто не существует, вычеркнули нас - это очень плохо. Мы хотим попросить помощи", - рассказала Светлана Чиркова.

Санитарные врачи же отметили, что готовы рассмотреть вопрос открытия цирков. Правда, обязательная санобработка помещений может навредить животным, поэтому нужно проработать все нюансы.

Если Министерство культуры и спорта внесет на МВК предложение, данный вопрос будет изучаться государственными органами и комитетом санитарно-эпидемиологического контроля. Потом будет приниматься решение МВК. Есть дезсредства, которые нельзя использовать при животных, обрабатывать. Это противоречит всем нормам содержания животных", - проинформировал пресс-секретарь Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Артистам остается лишь надеяться, что чиновники хотя бы попытаются найти для них возможность работать. Они же в свою очередь согласны практически на любые условия и далеко не ради прибыли, а чтобы хоть как-то свести концы с концами и не загубить цирковых животных.

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