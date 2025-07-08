07.07.2025, 18:16 30091
Казахстанский актер получил награду за лучшую главную роль на кинофестивале стран ШОС в Китае
Фото: Минкультуры РК
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Чунцин. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля 2025 года состоялось торжественное закрытие Международного кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в городе Чунцине (Китай). Победу в номинации "Лучший актер" одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме "Операция "Набат", сообщили в пресс-службе Минкультуры РК.
В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе "Золотая камелия".
Выступая со сцены во время вручения награды, Бахыт Хаджибаев отметил, что эта награда - результат командной работы, а также выразил благодарность за возможность реализовать этот важный проект, основанный на реальных событиях.
Картина "Операция "Набат" рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Фильм был снят на киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.
Вторым фильмом, представившим Казахстан в конкурсной программе, стала драма "Братья" режиссера Дархана Тулегенова - обладатель более 15 международных наград, включая Spirit of Cinema Award на Oldenburg International Film Festival. В этом году Казахстан был представлен в статусе фокус-секции и фильм "Братья" был показан в рамках специальной программы фестиваля.
Конкурсную программу оценивало международное жюри из девяти известных кинематографистов стран ШОС.
В рамках фестиваля проходил кинорынок, где на национальном стенде Казахстана были представлены ключевые кинопроекты Центра поддержки национального кино, а также киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, в том числе трейлеры более 25 художественных, документальных и анимационных фильмов.
Международный кинофестиваль стран ШОС в Чунцине стал важной культурной платформой для углубления гуманитарных связей, обмена опытом и продвижения национального кинематографа.
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07.07.2025, 09:23 61671
Дожди и жару прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут оказывать влияние на большую территорию Казахстана, в связи с чем прогнозируется неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК - сильные дожди, на севере, востоке, в центре возможно выпадение града, сообщает Казгидромет.
На западе, юге, юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке - шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы - туман.
Днем сильная жара ожидается в Алматинской области - 35 градусов, в Кызылординской области 40 градусов, в области Улытау 35-37 градусов, на востоке, севере области Жетісу 35-37 градусов.
В Мангистауской, Атырауской областях, на юге, востоке Алматинской области, на западе Акмолинской области, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области, на юге, юго-востоке Актюбинской области, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.
В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетісу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской области, на северо-западе Мангистауской области, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +25-27 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31-33 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +35-37 °C.
05.07.2025, 14:14 450131
Детское захоронение средневековой эпохи нашли в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
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Караганда. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Нуринском районе Карагандинской области найдена могила ребенка, жившего более тысячи лет назад, сообщает акимат области.
Захоронение, предположительно, средних веков обнаружили члены экспедиции Карагандинского исследовательского университета имени Е.А. Букетова. Оно является частью известного ранее могильника Изенды-6.
Незамеченную ранее могилу археологи нашли, когда проводили выборку сооружения. На протяжении веков захоронение оставалось непотревоженным.
В могиле ученые обнаружили скелет усопшего, наконечники стрел, элементы конской сбруи и кожаную сумку. Рядом со скелетом нашли серьгу в виде вопросительного знака. Такие серьги были характерны для кыпчаков в XII-XIV веках.
Антрополог Айкумис Раисова провела комплексный остеологический анализ и установила, что скелет принадлежал ребенку 9-12 лет. Также удалось определить, что при жизни ребенок ломал левую плечевую кость, однако к моменту гибели перелом успел срастись.
Такие захоронения встречаются редко. Памятники Средневековья мало изучены на территории Карагандинской области, поэтому полученные новые результаты по этому периоду актуальны и интересны", - говорит директор Сарыаркинского археологического музея Алексей Кукушкин.
Согласно данным радиоуглеродного анализа, захоронение было сделано в XII-XIII веках. Ученые намерены провести дополнительные анализы и продолжить исследование захоронения.
Найденные изделия будут дополнительно изучены при помощи спектрального анализа, который поможет определить состав металлов в захоронении. Далее артефакты будут переданы в областной историко-краеведческий музей", - сообщил Кукушкин.
Ранее в области Жетысу были обнаружены развалины древнего города.
05.07.2025, 09:06 505926
Депутат выступил против возведения 40-этажного здания в Алматы
Фото: кадр из видео
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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Сергей Пономарев выступил против строительства в центре Алматы 40-этажной башни "Алматы парк" компании "Рамс", на пересечении Сейфуллина - Тимирязева.
В посте, опубликованном на Facebook, депутат сетует на то, что новый комплекс строят между другими торговыми центрами и гостиницами.
Я не против новых отелей, торговых центров, элитного жилья и культурных точек притяжений, но, по-моему, город этим перенасыщен, алматинцам в первую очередь для комфортного проживания нужны парки, скверы, поликлиники, школы, просторные дороги", - написал мажилисмен.
По его словам, на вопросы, как решится проблема с уже существующим в этом районе транспортным коллапсом и потянет ли инфраструктура такую башню, представители компании ответили расплывчато и туманно.
Мы на самом деле рассматриваем минимальные по интервенции изменения, чтобы не нарисовать какую-то картинку, которая не реализуется или не будет реализована никогда, чтобы оперативно адаптировать этот комплекс в инфраструктуру, добавить развороты, изменить работу светофоров, сделать переразметку, но при этом все эти минимальные мероприятия позволят справиться инфраструктуре. Люди начнут чаще пользоваться автобусами, мы это видим в Алматы, очень резонансный проект улица Тимирязева, так вот там люди гораздо чаще пользуются общественным транспортом и по сути наша задача создать инфраструктуру, чтобы туда комфортнее было приехать на автобусе", - ответили депутату представители компании.
Так же завуалированно, по словам Пономарева, застройщики обещали на старте стройки "человейника" "Рамс сити" создать город в городе по концепции "15 минут", но обещанных там для этого 5 гектаров зелени, школы, поликлиники, расширенных дорог, новых подстанций так и нет.
ЖК вляпался в жилой массив и метастазами перекрыл там свет, воздух, дороги, реку, сети", - пишет мажилисмен.
Он отметил, что хотя новый объект уже проходит государственную экспертизу, он все равно намерен поднимать вопрос о его месте в городе, где по поручению главы государства должна быть прекращена точечная застройка.
Агентство Kazinform напомнило, что в начале мая одна из строительных компаний презентовала мегапроект RAMS Beyond - многофункциональный комплекс с ультралюксовыми резиденциями, отелем, бизнес-пространствами и общественными зонами.
Объект планируют возвести на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина - в районе, где запрещено строить выше девяти этажей. В акимате уточнили, что строительство зданий выше 9 этажей возможно только при наличии архитектурно-градостроительного обоснования, подтверждающего общественную значимость проекта. Также сообщалось, что партнерами проекта выступают КазГИИЗ и КазНИИСА. Однако в главном научном институте страны заявили, что не разрабатывали архитектурные решения для этого объекта и не получали от застройщика никаких проектных материалов", - пишет агентство.
Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступили против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной. По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
04.07.2025, 17:12 587811
Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Как зарегистрировать или перерегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через портал eGov.kz, рассказали в пресс-службе электронного правительства.
По данным eGov.kz, для регистрации номера телефона необходимо:
- авторизоваться на сайте eGov.kz си помощью ЭЦП,
- войти в личный кабинет,
- отредактировать номер в строке "Телефон" и сохранить,
- подтвердить номер СМС-кодом,
- подписать заявку своим ЭЦП.
Регистрация нерезидентов в БМГ возможна при наличии ИИН и его отображении в базе ГБД ФЛ. Однако все зависит от корректности и актуальности данных в этой базе. Важно понимать: при авторизации на портале eGov.kz сначала выполняется проверка по БМГ, а затем - по государственной базе данных "Физические лица", - сообщили в eGov.kz.
Отмечается, что перерегистрация номера в БМГ требуется при смене оператора мобильной связи. Особенно важно пройти ее, если перестали поступать SMS с номера 1414. В таких случаях рекомендуется обратиться в службу поддержки - альтернативных способов, как правило, не предусмотрено.
Если вы сменили мобильный номер, необходимо обновить его в системе. Для этого следует пройти повторную регистрацию через eGov, как при первичном подключении, и повторить шаги, указанные в карусели поста. На текущий момент регистрация детей в базе мобильных граждан не предусмотрена", - проинформировали в электронном правительстве.
03.07.2025, 15:50 660411
Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане Дополнено
Фото: freepik.com
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек подписал приказ "О внесении дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года № 176 "О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак", передает корреспондент агентства.
В частности, список ведущих зарубежных вузов для академического обучения по всем специальностям пополняется:
- Нью-Йоркской академией кино (New York Film Academy);
- Лондонским университетом искусств (University of the Arts London);
- Королевской академией музыки (Royal Academy of Music);
- Первым московским государственным медицинским университетом имени Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University);
- Лондонской школой гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine);
- Университетом Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco).
Дополнено 03.07.2025, 17.10
Постановлением правительства РК вносятся изменения в правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Документ опубликован на сайте банка НПА.
В постановлении уточняется, что претенденты на получение степени бакалавра, магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в список.
Стипендия "Болашак" присуждается однократно: для прохождения стажировки, получения каждой степени, обучения в резидентуре, за исключением лиц, не воспользовавшихся ранее присужденной стипендией и не приступивших к обучению или стажировке, при условии отсутствия задолженности перед администратором, которым предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсном отборе для присуждения стипендии "Болашак", - говорится в документе.
Отмечается, что к участию в конкурсном отборе допускаются граждане Казахстана с учетом их совокупных сроков обучения на языковых курсах, академического обучения/стажировки и последующей отработки, не выходящие за пределы общеустановленного законодательством пенсионного возраста на момент подачи документов, имеющие документ о среднем образовании для получения степени бакалавра, высшее образование либо степень бакалавра и представившие документы согласно условиям и требованиям.
Необходимый минимальный уровень знаний государственного языка для претендентов утверждается рабочим органом. Необходимый минимальный уровень знаний иностранного языка для претендентов определяется и утверждается рабочим органом с учетом требований зарубежных высших учебных заведений, зарубежных партнеров", - говорится в постановлении.
При этом лица, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по специальности, полученной в рамках стипендии "Болашак", прошедшие стажировку в рамках прохождения научной стажировки и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, а также имеющие задолженность перед администратором по возврату бюджетных средств, затраченных на обучение/прохождение стажировки, не допускаются к участию в конкурсном отборе для присуждения стипендии "Болашак".
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в этом году 189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак".
03.07.2025, 14:31 664386
Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания Air Astana с 19 июля 2025 запускает регулярные рейсы из Астаны в Бодрум, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на современных дальнемагистральных авиалайнерах Airbus A321LR. Рейс из Астаны в Бодрум дополнит пять еженедельных регулярных рейсов из Алматы, расширив маршрутную сеть Air Astana в Турцию. С запуском регулярных рейсов из столицы в Бодрум пассажирам станет проще планировать поездку и бронировать билеты на удобные даты", - заявили в пресс-службе.
По данным Air Astana, стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 304 337 тенге в эконом-классе.
Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания запускает новый рейс из Шанхая в Алматы.
03.07.2025, 08:11 676631
Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 3 июля погоду большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке - с выпадением града, на севере, востоке РК - шквал, сообщает РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, лишь на юге, юго-востоке, в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман.
На востоке области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской областей, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай - чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане 3 июля, по прогнозам синоптиков, ожидаются переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем - до 9-14 метров в секунду, во второй половине дня порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-19 тепла, днем - сильная жара 33-35 градусов.
В Алматы в четверг прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 19-21 тепла, днем - сильная жара 34-36 градусов.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный - 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем - сильная жара 38-40 градусов.
02.07.2025, 17:15 676326
Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распространившуюся в мессенджерах и социальных сетях информацию о зараженном мясе в городе Астане опровергли в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В связи с распространением в мессенджерах и социальных сетях недостоверной информации о якобы завозе в город Астана зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем", Комитет ветеринарного контроля и надзора официально заявляет: эти сведения не подтверждаются", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции.
Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку - поводов для беспокойства нет. В Атбасарском районе, где ранее регистрировались единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция. Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медицинские осмотры", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой.
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