Казахстанский актер получил награду за лучшую главную роль на кинофестивале стран ШОС в Китае

Фото: Минкультуры РК

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Чунцин. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля 2025 года состоялось торжественное закрытие Международного кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в городе Чунцине (Китай). Победу в номинации "Лучший актер" одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме "Операция "Набат", сообщили в пресс-службе Минкультуры РК.





В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе "Золотая камелия".





Выступая со сцены во время вручения награды, Бахыт Хаджибаев отметил, что эта награда - результат командной работы, а также выразил благодарность за возможность реализовать этот важный проект, основанный на реальных событиях.





Картина "Операция "Набат" рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Фильм был снят на киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.





Вторым фильмом, представившим Казахстан в конкурсной программе, стала драма "Братья" режиссера Дархана Тулегенова - обладатель более 15 международных наград, включая Spirit of Cinema Award на Oldenburg International Film Festival. В этом году Казахстан был представлен в статусе фокус-секции и фильм "Братья" был показан в рамках специальной программы фестиваля.





Конкурсную программу оценивало международное жюри из девяти известных кинематографистов стран ШОС.





В рамках фестиваля проходил кинорынок, где на национальном стенде Казахстана были представлены ключевые кинопроекты Центра поддержки национального кино, а также киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, в том числе трейлеры более 25 художественных, документальных и анимационных фильмов.





Международный кинофестиваль стран ШОС в Чунцине стал важной культурной платформой для углубления гуманитарных связей, обмена опытом и продвижения национального кинематографа.