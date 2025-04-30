Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале

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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На погоду большей территории Казахстана будет оказывать влияние Северо-западный циклон и связанные с ними атмосферные фронты. Ожидаются дожди с грозами, на востоке, юге, юго-востоке - сильные дожди, ночью на севере - осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке Казахстана - град. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.





Лишь на западе, северо-западе РК погода ожидается без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, на юге, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, северо-западе, западе, в центре страны в ночные и утренние часы - туман", - отметили синоптики.





На востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Атырауской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области, на западе, севере, востоке Костанайской области, на севере, востоке области Улытау, на западе, востоке Карагандинской области, на западе, севере, юге Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на западе, юге Павлодарской области, на севере на поверхности почвы Кызылординской области ожидаются заморозки до 3 градусов.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на севере, в центре Алматинской области, на западе области Жетысу, на юге Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке, востоке, в центре Мангистауской области, в центре области Улытау, на северо-западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.