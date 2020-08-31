Казахстанцев ждет погода без осадков

Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Почти на всей территории Казахстана в воскресенье, 30 августа, будет без осадков, но ветрено, передает Kazakhstan Today.

Лишь на западе, северо-западе, севере республики пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, возможен град, на юго-востоке пыльная буря, на западе шквал", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, ночью и утром туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами возможен град.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, ночью и утром местами туман.

В Мангистауской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на побережье туман.

В Костанайской, Атырауской областях местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, утром и днем в Кызылординской, днем в Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью в Павлодарской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Атырауской области, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Атырауской, на западе Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской областей, местами в Туркестанской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 24°, ясно. В Нур-Султане днем 27°, ясно.

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