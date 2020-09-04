Казахстанцы могут через приложение забронировать очередь в налоговые органы

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане появилась возможность онлайн забронировать время посещения налоговых органов, передает Kazakhstan Today.
Онлайн-бронирование времени и даты посещения налоговых органов теперь доступно не только в браузере, но и в мобильном приложении "e-Salyq mobile". Достаточно скачать данное приложение (доступно в Google play и App Store) на смартфон и запланировать визит в любое удобное для вас время", - сообщили в пресс-службе комитета госдоходов Министерства финансов РК.
После получения услуги гражданам рекомендовано принять участие в анкетировании, которое проводится на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz. Целью анкетирования является выявление уязвимых моментов при обслуживании и улучшение качества сервиса.
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