Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за последние десять лет охват тестированием на ВИЧ-инфекцию увеличился в два с половиной раза, передает Kazakhstan Today.

Если в 2006 году тест сдали 1, 2 млн казахстанцев, то по итогам 2017 года этот показатель составил 2,9 млн, сообщает пресс-служба Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД (РЦ СПИД).

"Ежегодно в стране повышается охват тестированием тех групп населения, в которых ВИЧ-инфекция концентрируется и распространяется. Это лица, употребляющие инъекционные наркотики, работницы секса, мужчины, имеющие секс с мужчинами. Для качественного, достоверного тестирования лаборатории региональных центров СПИД оснащены самым современным оборудованием", - сказал генеральный директор РЦ СПИД Бауыржан Байсеркин.

В целях расширения доступности тестирования наиболее уязвимых групп населения, в соответствие с международными рекомендациями, по инициативе Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию стало внедряться в неправительственных общественных организациях.

Для граждан Республики Казахстан тестирование на ВИЧ-инфекцию в региональных центрах СПИД проводится на добровольной и бесплатной основе. В соответствие с законодательными актами беременные женщины, доноры, осужденные тестируются в обязательном порядке. Так, беременные женщины обследуются на ВИЧ-инфекцию дважды: при постановке на учет в женские консультации и при сроке беременности 28-30 недель. Все эти меры позволяют своевременно выявить ВИЧ-инфекцию, провести консультирование и при необходимости осуществить комплекс профилактических мер, включая лечение антиретровирусными препаратами (АРТ).

"Следствием выполнения этих мероприятий стало качественное улучшение ряда важнейших показателей работы службы СПИД, среди которых: снижение смертности от СПИД, рост здоровых детей, родившихся от ВИЧ-положительных матерей до 99%, а также увеличение охвата лечением АРВ-препаратами людей, живущих с ВИЧ. В этой связи улучшается, в том числе и качество жизни людей, живущих с ВИЧ, что позволяет им плодотворно работать в трудовых коллективах и ответственно относиться к собственному здоровью", - отметили в пресс-службе.

Просмотров: 5079