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Каждый третий казахстанец сталкивался с мошенниками, действовавшими от лица банков

06.10.2020 7291
Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - В "Лаборатории Касперского" опросили жителей Казахстана и выяснили, что со злоумышленниками, притворявшимися банковскими работниками, хотя бы раз сталкивался почти каждый третий (31%), передает Kazakhstan Today. 
 
Эксперты фиксируют рост активности мошенников, использующих дистанционные средства коммуникации с пользователем (e-mail, смс, соцсети, мессенджеры и особенно телефон). Об этом рассказали представители Лаборатории Касперского и Евразийского банка в Казахстане на совместной онлайн-конференции.
 

В Лаборатории Касперского опросили жителей Казахстана и выяснили, что со злоумышленниками, притворявшимися банковскими работниками, хотя бы раз сталкивался почти каждый третий (31%). Согласно результатам исследования, в трёх из четырёх таких случаев (73%) речь идёт о телефонном мошенничестве. Примерно каждый второй звонок поступал в рабочее время - с понедельника по четверг, с 11 до 18 часов", - рассказали в пресс-службе Лаборатории Касперского.

 
Злоумышленники собирают нужную информацию заранее и активно используют методы социальной инженерии. Так, в трети случаев они полностью называли правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонили. 
 

Наиболее распространёнными легендами были предложение кредита (64%), необходимость подтвердить данные, такие как пароль, номер банковской карты, пин-код, CVV-код (59%) и сообщение о блокировке карты (44%)", - пояснили в компании.

 
В 43% случаев злоумышленники пытались выведать код из СМС или данные карты, а в 22% случаев - убеждали перевести деньги якобы на безопасный счёт. В среднем сумма ущерба от действий мошенников, представляющихся сотрудниками банковских организаций, составляла в первой половине 2020 года почти 12 000 тенге.
 

Опрос показал, что телефонное мошенничество набирает обороты, эта угроза становится всё более масштабной для жителей Казахстана. Мы хотим напомнить о необходимости осторожно относиться к звонкам с незнакомых номеров, особенно от людей, представляющихся сотрудниками банков. Помните, что настоящий банковский работник ни в коем случае не будет просить назвать коды и пароли. Не бойтесь проявить невежливость и смело кладите трубку в случае малейших сомнений. Вы всегда можете самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на обороте карты, чтобы перепроверить, действительно ли это был звонок из банка", - рассказывает управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии, СНГ и странах Балтии Евгений Питолин.

 
По словам исполнительного директора Евразийского банка Светланы Королевой, в Казахстане один из самых низких показателей мошенничества по сравнению с другими странами мира. 
 

Однако резкий всплеск активностей был зафиксирован во время пандемии, в июне - июле на всей территории страны в большинстве казахстанских банков, - рассказывает Светлана Королева. - В основном это было телефонное мошенничество - так называемый вишинг (voice phishing). Мошенники представляются работниками службы безопасности или колл-центра банка, для убедительности фоном присутствует звук работающего колл-центра, а номер телефона с помощью специальных программ - анонимайзеров - отражается, как официальный номер банка". В мире существует уже целая индустрия обмана клиентов через социальную инженерию. Бороться с этим можно только сообща всем участникам платежного рынка, в том числе повышая финансовую грамотность клиентов", - отметила она.

 
Психолог Марина Галкина пояснила, что успех мошенника зависит от его способности вызвать у жертвы сильные эмоции, чтобы человек стал неспособен рационально принимать решение. 
 

Распознать мошенника можно, например, по контрасту: он будничным, монотонным тоном сообщает вам об опасности, а у вас в этот момент вспыхивает страх. Вы теряетесь, замираете и готовы следовать указаниям того, кто якобы знает, как вас спасти", - считает психолог.

 
Лаборатория Касперского напоминает о базовых правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным мошенникам:
 
 - с осторожностью относиться к любым звонкам от людей, которые представляются сотрудниками банков;
 
 - не переходить по сомнительным ссылкам из СМС или сообщений в мессенджерах;
 
 - ни в коем случае никому и никогда не сообщать CVV и одноразовые коды из СМС или push-уведомлений; 
 
 - в случае любых подозрений немедленно положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты;
 
 - домашним пользователям рекомендуется установить защитное решение Kaspersky Internet Security, умеющее распознавать фишинговые сообщения и сайты, а компаниям - повышать цифровую грамотность сотрудников, например, с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.
 

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