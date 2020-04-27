Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - ТОО "Казцинк" выделил 10 млн долларов для поддержки казахстанцев во время пандемии COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, в фонд "Birgemiz" поступили пожертвования в размере 10 млн долларов от ТОО "Казцинк". Эти средства будут направлены на оказание прямой адресной помощи нуждающемуся населению.

Общественный фонд "Birgemiz" выразил благодарность коллективу "Казцинка" за оказанную помощь, направленную на поддержку нуждающихся граждан в условиях борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Напомним, что Общественный фонд "Біргеміз" был создан по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сразу после введения в стране режима ЧП.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе компании, на период ЧП волонтеры из числа сотрудников ТОО "Казцинк" организовали доставку товаров первой необходимости.

Казцинковцы позаботились о том, чтобы в этот сложный момент без помощи и поддержки не остались люди, которые в ней особенно нуждаются. Услугой могут воспользоваться пенсионеры, отдельные категории работников, трудившихся в разные годы в подразделениях горно-металлургической компании, а также действующие сотрудники, которые в силу различных обстоятельств не могут выйти из дома", - отмечается в сообщении.

Захотелось внести свой вклад и помочь людям. Многие проявили инициативу. Мы с некоторыми коллегами занимаемся доставкой продуктов, еще несколько ребят из нашего отдела добровольно помогают в организации работы автобусов, занимающихся развозкой сотрудников", - рассказал начальник отдела администрирования учебных программ компании Виталий Казанцев.





Также в компании сообщили, что оказали помощь врачам Усть-Каменогорска, которые лечат больных коронавирусом.





По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2693 человека, 677 выздоровели, 25 скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 203 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,9 млн.

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