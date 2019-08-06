КГД планирует оказывать 80% госуслуг в электронном формате

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - По итогам оптимизации в 2019 году Комитет государственных доходов Министерства финансов РК планирует оказывать 80% государственных услуг в электронном формате, на сегодня этот показатель составляет 71%, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Реестре государственных услуг, утвержденных постановлением правительства, включено 45 видов государственных услуг, из них 32 услуги (или 71,1%) автоматизированы, в том числе 26 - через портал "Электронного правительства". Кроме того, для удобства услугополучателей на альтернативной основе через "Государственную корпорацию "Правительство для граждан" оказываются 15 услуг, на безальтернативной основе - 5 услуг", - сообщили в пресс-службе комитета.

По итогам 1-го полугодия 2019 года органами государственных доходов Республики Казахстан оказано 11,1 млн государственных услуг, из них: в электронном виде - 10,1 млн, или 91%; в бумажном виде - 1,0 млн, или 9%.

Наиболее востребованными электронными услугами являются такие услуги, как: прием налоговой отчетности, выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам, представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности , учет по которым ведется в органах государственных доходов", - уточнили в пресс-службе.

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