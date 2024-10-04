Когда в Алматы начнется отопительный сезон

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Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 7 по 11 октября в Алматы планируется подключение объектов к центральному отоплению. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, такие как детские сады, школы и медико-социальные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе акима Алматы.





По данным акимата, на данный момент готовность к отопительному сезону составляет 99%.





ТОО "АлТС" уже готово запустить циркуляционный режим, что позволит оперативно начать подачу тепла при необходимости. Коммунальное предприятие полностью укомплектовано всем необходимым - от материально-технической базы до спецтехники и одежды для бригад, которые будут заниматься устранением возможных аварий и технологических сбоев", - отметили в ведомстве.





В рамках подготовки к отопительному сезону в этом году была проведена реконструкция 20 км тепловых сетей в шести районах города. Специалисты успешно завершили испытания и ремонт сетей, а также модернизировали насосное оборудование. Всего подготовлено 69 насосных станций и 24 бака-аккумулятора, которые позволят выравнивать пиковые нагрузки в сети горячего водоснабжения.





Для оперативного устранения повреждений в отопительный период 2024-2025 годов сформирован аварийный запас материалов и оборудования. В случае возникновения нештатных ситуаций будет задействовано 16 аварийных и ремонтных бригад численностью 220 человек и 56 единиц техники. Также готовы к работе 7 эксплуатационных районов из 33 участков с общим количеством персонала - 714 человек.





Напомним, что отопительный сезон в Алматы обычно начинается с 15 октября, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов или ниже на протяжении пяти суток. После этого местные исполнительные органы принимают решение о старте отопительного сезона. В прошлом году отопление начали подключать с 10 октября.





Подключение тепла происходит поэтапно:





- социальные объекты (детские сады, школы, медицинские учреждения);





- жилые дома, общежития, гостиницы;





- административные здания, учебные заведения, театры;





- прочие здания.





Потребители будут уведомлены о начале отопительного сезона энергопередающей организацией, а аварийные и сервисные службы получат инструкции по подключению тепла на объектах, добавили в акимате.