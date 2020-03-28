Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Количество очагов коронавирусной инфекции в Алматы достигло 24, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента Комитета контроля качества товаров и услуг Алматы, на сегодня на территории города - 24 зоны очага коронавирусной инфекции:

В Ауэзовском районе - 2 очага заражения по адресам: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313.

В Алатауском районе - 3 очага заражения по адресам: микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9.

В Алмалинском районе - 4 очага по адресам: улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7; улица Жамбыла, 155.

В Медеуском районе - 4 очага по адресам: улица Достык, 162; улица Гоголя, 75; улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 5.

В Жетысуском районе - 2 очага по адресам: улица Енликгул, 34а; улица Волочаевская, 51.

В Турксибском районе - 7 очагов по адресам: микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63; микрорайон Жулдыз, 45; улица Папанина, 145- а; микрорайон Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе - 1 очаг по улице Тургут-Озала, 242.

В Наурызбайском районе - 1 очаг в поселке Акжар, улица Береке 1/97.

Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и т. д. Цель - снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих.

Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага", - отметили в пресс-службе акима Алматы.





На данное время в Казахстане официально подтверждено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией . Из них в Нур-Султане - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай, в Павлодарской области -1 случай.









Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией . По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 537 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.





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