Компанию Астана LRT переименовали

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - ТОО "Астана LRT" переименовано в City Transportation Systems (CTS), сообщил председатель правления компании Бекмырза Игенбердинов, передает Kazakhstan Today.

Председатель правления компании, представляя новое наименование, отметил, что выбор был сделан на основании международного опыта в пользу оптимального названия и соответственно логотипа. В переводе City Transportation Systems означает городские транспортные системы.

Напомним, в апреле 2011 года постановлением акимата Нур-Султан была создана компания "Астана LRT" при управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан.

Астана LRT" реализует такие проекты, как интеллектуальная транспортная система (ITS), система диспетчеризации общественного транспорта, система информирования участников дорожного движения, City Bus 1, 2, 3, модернизация маршрутной сети общественного транспорта, электронная система оплаты проезда, платные парковки, School bus (школьные перевозки), электронная транспортная модель Нур-Султана.

Кроме того, в ТОО "Астана LRT" проводятся транспортные исследования, анализ улично-дорожной сети города, пассажиропотока, повышение квалификации специалистов транспорта города Нур-Султана, корреспонденции поездок с привлечением международных консультантов ведущих мировых компаний, как "Systra", "Typsa", "Swarco", "EBRD", "Bureau Veritas", "PwC" и др.

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