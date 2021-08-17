Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН.16 АВГУСТА - Ракетно-артиллерийские корабли "Сарыарка" и "Мангистау" Военно-морских сил Казахстана совершают поход в иранский порт Бендер-Энзели для участия в конкурсе Армейских международных игр "Кубок моря - 2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе Минобороны РК сообщили, что основным на соревнованиях выступит корабль "Сарыарка", "Мангистау" направлен в качестве резервного.

В международном конкурсе примут участие военные моряки Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

Участникам предстоит состязаться в стрельбе по морским и воздушным целям, бороться за живучесть корабля, продемонстрировать умения в спасательной подготовке, постановке корабля на якорь и бочку заданным курсом.

Экипажи казахстанских военных кораблей в течение года проходили подготовку, поэтапно отрабатывая конкурсные упражнения. В этом году казахстанские военные моряки намерены показать свои лучшие результаты.

Настрой и подготовка экипажа корабля - на высоком уровне. В течение года мы усиленно готовились к армейским играм, проводя различные корабельно-боевые учения, практические стрельбы. Уверен, наш экипаж выступит достойно", - поделился командир ракетно-артиллерийского корабля "Сарыарка" капитан третьего ранга Рауан Ергебеков.

Кубок моря" был одним из первых конкурсов, включенных в программу Армейских международных игр. Соревнования проводятся с 2015 года и определяют экипаж надводного корабля с лучшей морской выучкой. Казахстанские военные моряки трижды, в 2015, 2016 и 2018 годах, становились серебряными призерами конкурса, в 2017 и 2019 годах занимали третье место.

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