Космонавт Талгат Мусабаев обвиняет алматинского бизнесмена в клевете

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Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Космонавт и депутат сената парламента Талгат Мусабаев обвиняет предпринимателя Бахыта Ниязова в клевете, передает Kazakhstan Today.

По информации защиты, предприниматель Бахыт Ниязов вложил 300 млн тенге в строительство домов в предгорье Алматы. Владельцами земельного участка оказались племянница космонавта Гульнара Мусабаева и ее муж Виктор Морозов, пишет inAlmaty.kz

Сообщается, что Ниязов договорился о выкупе их доли участка. Как уверяет предприниматель, договор был подписан, но в последний момент владельцы решили пересмотреть условия сделки, потребовав дополнительную плату.

Депутат Мусабаев написал письмо акиму Алматы с требованием изъятия земельных участков у предпринимателя. В ответ Ниязов написал в правящую партию "Нур Отан", попросив дать этическую оценку действиям партийца. Письмо предпринимателя и послужило поводом для иска.

Сегодня в Бостандыкском районном суде города Алматы состоялась подготовка к судебному заседанию по иску сенатора.

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