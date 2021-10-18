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Краснокнижного пеликана передали зоопарку Алматы

17.10.2021, 14:06 109864
Краснокнижного пеликана передали зоопарку Алматы
Фото: Image by Holger Detje from Pixabay
АЛМАТЫ. 17 ОКТЯБРЯ - Найденного в Актау краснокнижного пеликана привезли в зоопарк Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пеликана привезли на поезде жители поселка Белоусовка Восточно-Казахстанской области.
 

Это птенец розового пеликана, ему около трех месяцев. Он довольно поздно вылупился, ему не хватило сил долететь до мест зимовки. Этой осенью это уже второй такой найденыш, который прибыл к нам в зоопарк. Первого привезли две недели назад из Актау", - рассказали в зоопарке.

 
Птенец проведет месяц на карантине в ветеринарной части, где за ним будут наблюдать, проведут профилактические прививки от птичьих болезней, избавят от паразитов. Затем он присоединится к своим собратьям Фимке, Халифу и другим в домике пеликанов.
 

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