Краснокнижного пеликана передали зоопарку Алматы

НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим, заявил в ходе брифинга "Национальный проект по развитию АПК: цели и задачи" в СЦК министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим. Для этого у нас все инструменты есть, есть необходимые резервы, порядка 1 млн тонн, с учетом остатков прошлого года. Мы из этого резерва на хлеб, на муку будем использовать", - сообщил глава Минсельхоза.
По его словам, эти резервы также используются каждый год и на поддержку животноводческого комплекса.
Поэтому резкого роста цен на социальный хлеб быть не должно. В этой связи у меня прогноз: цена на социальный хлеб будет в необходимых разумных пределах. Резкого роста цен мы не допустим", - заключил Ербол Карашукеев.
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" сообщает о проведении профилактических противоаварийных ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления Д-720 мм, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Бостандыкского района необходимо заменить участок газопровода. В этой связи с 18 по 19 октября текущего года будет произведено отключение подачи газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в микрорайоне Нур Алатау от проспекта аль-Фараби - улицы Токжайлау - Кажекеева - Подгорная; микрорайон Мирас, улица Лисянского", - говорится в сообщении.
Ремонтно-аварийными бригадами АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального режима работы по газоснабжению потребителей.
Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - отметили в акимате.
Фото: Kazakhstan Today
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере и востоке страны ожидается туман, в южных регионах усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в центре Кызылординской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере и юге Северо-Казахстанской области, на севере Восточно-Казахстанской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.