Краснокнижного пеликана передали зоопарку Алматы

По его словам, эти резервы также используются каждый год и на поддержку животноводческого комплекса.

НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим, заявил в ходе брифинга "Национальный проект по развитию АПК: цели и задачи" в СЦК министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ремонтно-аварийными бригадами АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального режима работы по газоснабжению потребителей.

АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" сообщает о проведении профилактических противоаварийных ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления Д-720 мм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: Kazakhstan Today

НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере и востоке страны ожидается туман, в южных регионах усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и юге Северо-Казахстанской области, на севере Восточно-Казахстанской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.