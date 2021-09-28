Квест "Чистые игры" прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане прошли квестовые соревнования по сбору мусора "Чистые игры", передает KAZAKHSTAN TODAY.





Участком для командной "генеральной" уборки стала набережная реки Есиль. Экологическая акция проходила по инициативе Оператора РОП, компании BI Group и ТОО "Clean city NC", сообщает оператор РОП.





Чистые игры" - это увлекательная командная игра, в которой участники узнают больше об экологии, сортировке отходов и вносят свой вклад в охрану окружающей среды. К уборке мусора присоединилось около 90 человек. Участники поделились на команды и приступили к выполнению эко-заданий. По условиям соревнования, за каждый собранный вид вторичного сырья команда получается от 0,4 до 2 баллов. За мешок убранного мусора предусмотрено два балла. Шансы на победу увеличивает верный ответ на задание по раздельному сбору твердых бытовых отходов. По итогам эко-соревнований победителям вручены денежные сертификаты номиналом 10 000 тенге на покупку товара в сети магазинов "Marwin". Также подарочными сертификатами были отмечены и самые юные эко-активисты. Всего участникам удалось собрать свыше 300 килограммов макулатуры, пластика и стекла. Все собранное вторичное сырье отправится на дальнейшую переработку".

В компании сообщили, что 30 сентября в городах Нур-Султан, Караганды, Петропавловск, Темиртау и Семей состоится подведение итогов конкурса "Моя эко-школа жизни". Лучшие учреждения образования по формированию экологической культуры среди подрастающего поколения будут награждены сертификатами и памятными призами. Также организаторами будет дан старт акции "ЭкоАсар-марафон добрых дел 2021-2022 годов".

В рамках летнего "ЭкоАсар" собрано и отправлено 7500 килограммов вторсырья. Вырученная сумма в размере 363 263 тенге направлена на закуп корма для приюта бездомных животных.

Всего за год учащимися собрано и отправлено на дальнейшую переработку 99 253 килограмма макулатуры, пластика, алюминиевых банок и стекла. Вырученная сумма от сдачи вторсырья - 2 млн 870 тыс. тенге были направлены на благотворительность и озеленение школьных территорий.

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