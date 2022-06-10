Сотрудники компании LG посадили 50 фруктовых деревьев вместе с воспитанниками Алматинского областного детского дома №1

АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - В начале июня отмечается два важных праздника - Международный день защиты детей (1 июня) и Всемирный день окружающей среды (5 июня). Оба события призваны напомнить о том, как важно проявлять доброту по отношению к окружающим нас людям и заботиться о мире, в котором мы живем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постоянно развивая социально-ответственные (CSR) инициативы бизнеса и внедряя инновации, направленные на защиту окружающей среды, LG регулярно проводит благотворительные акции, нацеленные на улучшение качества жизни местного сообщества.





В продолжение состоявшихся ранее в Казахстане CSR-мероприятий компании, таких как дни донора "Протяни руку помощи", спонсорства Республиканского академического конкурса-фестиваля юных талантов Prima Nota Fest и образовательных CSR-лекций для студентов местных вузов, в начале лета команда LGEAK организовала экологическую благотворительную акцию на территории Алматинского областного детского дома № 1.

Вместе с воспитанниками детского дома сотрудники компании высадили 50 плодовых деревьев и своим примером показали, как важно заботиться об окружающей нас природе.





Каждый из детей выбрал свое дерево для посадки - яблоню, сливу, абрикос, вишню или грушу, а сотрудники LGEAK вместе с приглашенными специалистами по посадке деревьев рассказали ребятам, как правильно ухаживать за их саженцами, чтобы получить урожай в самые кратчайшие сроки. В завершение мероприятия все дети получили памятные подарки от LG.

В компании уверены в том, что принципы устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса являются залогом коммерческого успеха и гарантии обеспечения высокого качества жизни каждого человека.

Постоянно внедряя технологии, помогающие минимизировать влияние производственных процессов на природные ресурсы планеты, проводя образовательные мероприятия для молодого поколения и следуя принципам инклюзивного подхода при разработке техники, LG показывает, как современный инновационный бизнес может стать важным участником общества, способствуя решению важных технологических и социальных вопросов.