Лидер нации остаётся для нас гарантом реализации национальных стратегических программ - работники АЗМК

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - Многонациональный коллектив Алматинского завода мостовых конструкций искренне благодарен Лидеру нации за преобразования, которые произошли в Казахстане за годы независимости, передает Kazakhstan Today.
Все успехи, которыми мы гордимся, а это создание суверенного государства, экономическое развитие страны, повышение благосостояния граждан страны, мир и согласие в стране, мы связываем с именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Решение сложить с себя полномочия президента, несомненно, было всесторонне обдуманно. Сохранив за собой статус главы Совета безопасности и председателя партии "Nur Otan", Лидер нации остаётся для нас гарантом реализации национальных стратегических программ, направленных на улучшение экономического благосостояния граждан Казахстана. Нурсултан Абишевич Назарбаев не только заложил основы Независимого Казахстана, но и стал архитектором новой столицы страны. Астана, построенная в самом центре Великой степи, стала символом единства нации, признанным городом мира. Наш трудовой коллектив поддерживает решение назвать столицу Независимого Казахстана именем Нурсултана Абишевича Назарбаева, авторитет которого признаётся во всём мире. Это возможность воздать заслуженные почести первому президенту Казахстана за то, что он сумел с большой мудростью повести за собой казахстанский народ в будущее", - говорится в обращении работников завода.
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