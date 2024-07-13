12.07.2024, 15:45 17036

МАЭК: в Актау возобновили подачу питьевой воды

МАЭК: в Актау возобновили подачу питьевой воды
Фото: Depositphotos
Актау. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" сообщили о возобновлении подачи питьевой воды в дома жителей Актау.

В связи со стабилизацией уровней питьевой воды на ЦУВС-2, 3 подача питьевой воды от ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зону Актау будет осуществляться в прежнем гидравлическом режиме без снижения давления", - говорится в сообщении МАЭК.


Как сообщалось ранее, жители Актау страдают от длительного отключения питьевой воды. Отсутствие воды вынудило горожан перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.

Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.

Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.

 
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Теги:АктауводаМАЭК

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12.07.2024, 14:48 19191

В Таразе с инвалидов незаконно удерживали налоги

Также более двухсот лиц с инвалидностью не были обеспечены санаторно-курортным лечением и протезно-ортопедическими средствами
Тараз. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе с освобожденных от налоговых платежей граждан с ограниченными возможностями необоснованно удерживались налоги, сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

По результатам прокурорской проверки установлено, что налоговыми органами Тараза со 175 освобожденных от налоговых платежей граждан с ограниченными возможностями необоснованно удерживались имущественные налоги в общей сложности на 889 тысяч тенге.

Кроме того, выявлены и другие нарушения в отношении лиц с ограниченными возможностями. В частности, уполномоченными органами в сфере занятости и социальных программ не обеспечивались санаторно-курортным лечением и протезно-ортопедическими средствами 240 лиц с инвалидностью. Также в текущем году установлена квота только на 15 рабочих мест, тогда как на учете по безработице состоят 86 человек с инвалидностью.

Вместе с тем выявлен ряд других недостатков, связанных с доступом граждан с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры и транспорта.

В настоящее время по акту прокурорского надзора лица с ограниченными возможностями обеспечены санаторно-курортным лечением, проводится конкурс по определению поставщика спецсредств, а также возвращаются незаконно удержанные платежи. По всем выявленным нарушениям виновные должностные привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в прокуратуре.


Напомним, права людей с онкологическими заболеваниями грубо нарушали в СКО.
 
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Теги:НалогиИнвалидыТараз
12.07.2024, 10:47 25741

В Алматинской области наградили парня, спасшего тонувшего мальчика  

Герой получил благодарность от акима и iPad
В Алматинской области наградили парня, спасшего тонувшего мальчика
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Талгар. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На днях в Алматинской области мальчик едва не утонул в Большом Алматинском канале. Наглотавшегося воды ребенка стал уносить поток воды. К счастью, его заметил проходящий мимо парень - Серикжан Ботан, который бросился в воду и спас мальчика.

Аким Талгарского района Танат Айдарбеков выразил благодарность герою. В знак признания его мужества Ботану было вручено благодарственное письмо и iPad, сообщили в акимате.

Действия этого настоящего мужчины не должны остаться незамеченными. Наша страна должна знать о своих героях", - подчеркнул глава района.


 
11.07.2024, 16:40 54416

Смертность работников на предприятиях выросла на 30% за год в Казахстане

За полгода в стране на предприятиях погибли 90 человек
Смертность работников на предприятиях выросла на 30% за год в Казахстане
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на принимаемые меры, в этом году не удалось сохранить сложившуюся за последние годы положительную динамику по снижению производственного травматизма в Казахстане, сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты - главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.

По итогам 6 месяцев на предприятиях страны пострадало 700 работников, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года (633 работника), из них погибло 90, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69 работников)", - сообщил госинспектор.


По его словам, в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургической промышленности - 17%, строительной отрасли - 13% и на предприятиях коммунального хозяйства - 5%.

При этом глава комитета уточнил, что согласно анализу материалов проведенных расследований основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом являются: грубое нарушение работником требований по охране труда и трудовой дисциплины - 33% (101 случай); дорожно-транспортные происшествия - 11,4% (35 случаев); неудовлетворительная организация работодателем производства работ - 31% (96 случаев).

По словам главного госинспектора труда, проведенный анализ по регионам показал, что местными органами по инспекции труда не проводится комплексная работа с работодателями по профилактике нарушений в сфере охраны труда.
 
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Теги:Рострабочиесмертность
11.07.2024, 14:29 57841

Прокуратура ЗКО заказала пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге

В ведомстве пояснили, что закупка была объявлена в связи со служебной необходимостью
Уральск. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте государственных закупок объявлен конкурс на пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге. Заказчиком выступила прокуратура Западно-Казахстанской области.

В дополнительной характеристике говорится, что поставщик должен пошить плащ для государственного советника юстиции. Изделие должно быть из натуральной кожи черного цвета, с подстежкой из меха черного цвета. Воротник должен быть из натурального каракуля. К плащу поставщик должен приложить утеплитель, погоны, пуговицы и шевроны. В стоимость договора также входят транспортные расходы, сообщает издание "Мой город".

В областной прокуратуре сообщили, что 6 июня закупка была объявлена в связи со служебной необходимостью. Конкурс проводился на портале государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

13 июня государственная закупка признана несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения от ТОО "Камода". В тот же день порталом государственных закупок автоматически создано электронное приглашение поставщику ТОО "Камода". По итогам государственных закупок от 18 июня решено заключить договор о государственных закупках способом "Из одного источника посредством электронных закупок" с приглашенным поставщиком ТОО "Камода", - прокомментировали в прокуратуре.


Напомним, спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в стране 80% коррупционных правонарушений связаны с госзакупками.
 
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Теги:ПрокуратураГосзакупки
11.07.2024, 13:37 60086

Нет воды с утра до вечера: жители Актау запустили петицию с требованием решить проблему

В МАЭК нехватку питьевой воды в городе объясняют проблемами с опреснением из-за жары
Нет воды с утра до вечера: жители Актау запустили петицию с требованием решить проблему
Актау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау запустили петицию, в которой требуют от городских властей решить ежегодную проблему с нехваткой питьевой воды.

Каждый год летом в нашем городе наблюдается серьезная проблема с питьевой водой. Водоснабжение становится нестабильным, и многие микрорайоны города сталкиваются с дефицитом и полным отсутствием воды", - говорится в петиции.


В числе причин такой ситуации авторы петиции называют незаконченное расширение опреснительного завода, износ инфраструктуры и, как следствие - частые прорывы трубопроводов.

Они также перечислили свои требования, в числе которых:

  • запрет на строительство новых микрорайонов;
  • модернизация существующей инфраструктуры;
  • завершение расширения опреснительного завода "Каспий";
  • мониторинг качества воды и т.д.

Между тем в пресс-службе Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) заявили, что в недостатке питьевой воды виновата жаркая погода.

Температура воздуха держится на отметке 40-42 градуса Цельсия, соответственно, повысилась и температура морской воды. Все это влияет на технологический процесс опреснения воды, снижая объем выработки. Поэтому акиматом было принято решение снижать давление воды в сетях по графику. Как только объем воды увеличится, график будет отменен. Это временные вынужденные меры", - сообщил первый заместитель генерального директора ТОО "МАЭК" Сабит Желкушинов.


Также, по его словам, из-за жары увеличились объемы потребления питьевой воды. Чтобы стабилизировать ситуацию, работу всех автомоек в городе временно ограничили.  

В настоящее время ТОО "МАЭК" вырабатывает около 46 000 кубометров питьевой воды в сутки при производственной мощности 52 000 кубометров", - проинформировали в МАЭК.


Там также сообщили, что работы по увеличению мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубометров в сутки завершены на 95%. В августе текущего года начнется подача питьевой воды жителям региона.

Также на территории ЦУВС-2 (центральный узел водоснабжения) ТОО "МАЭК" введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки. В ближайшие дни жителям города будут подаваться дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки", - заверили в компании.


Напомним, на днях жители Актау перекрыли улицу из-за отсутствия воды.

Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.

Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.

 
11.07.2024, 10:48 64366

В Казахстане снизилось качество жизни в городах  

По многим факторам инфраструктура населенных пунктов РК не отвечает региональным стандартам
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Качество жизни в городах Казахстана снизилось. Такой вывод можно сделать на основе результатов опросов, проведенных специалистами Института экономических исследований РК. Средняя оценка качества жизни в 2023 году была 4,6 по десятибалльной шкале. Годом ранее этот показатель составлял 4,8 балла. В рейтинге из 25 крупных городов в 17 общая оценка в сравнении с 2022 годом снизилась. Об этом сообщают аналитики finprom.kz.

Сообщается, что наивысший балл в рейтинге заслужил Туркестан - 5,2 балла из 10. В лидерах оказались также Актау и Степногорск с показателем 5,1 балла. Аутсайдерами рейтинга названы западные города Жанаозен и Актобе. Их оценка - 4,1 балла.


Исследование проводилось по нескольким факторам: экономика и бизнес, развитие человеческих ресурсов, инфраструктура.

По оценкам состояния жилищных условий, дорог, общественной безопасности, экологии все города были разделены на три группы. В зеленой оказались лидеры - Петропавловск, Туркестан, Актау, Степногорск и Тараз. По уровню развитию инфраструктуры они получили относительно высокие баллы. В средней группе с оценками от относительно хороших до критичных - 16 городов. Еще пять крупных населенных пунктов отнесены авторами исследования в красную зону: здесь были получены наиболее критичные оценки качества и чистоты воздуха, воды, городской инфраструктуры. В числе аутсайдеров оказались Алматы, Караганда, Жезказган, Актобе и Талдыкорган.

Хотя в целом по инфраструктурному фактору качества жизни в городах средние оценки в 2023 году были выше, чем в 2022 году, они все также далеки от удовлетворительных. Например, качеству транспортной инфраструктуры в городах респонденты в прошлом году поставили 4,9 балла, что всего на 0,9 больше, чем в 2022 году. Условия проживания были оценены на 5,6 балла из 10. Более высокими на фоне этих категорий выглядят оценки по безопасности в городах (6,8 балла), экологии (6,8 балла), комфортности проживания (6,9 балла).

Кроме проблем с износом инженерной инфраструктуры в теплоэнергетике, водоснабжении и канализации, казахстанские СМИ с регулярной периодичностью публикуют материалы о низком качестве дорог и уличного освещения. Гораздо менее капиталоемкий, чем ремонт ТЭЦ, вопрос стабильной работы фонарей на улицах, по мнению казахстанцев, тоже серьезно влияет на качество их жизни и безопасность. Жалобы в публичном пространстве раздаются со стороны жителей как сел, так и крупных городов - Алматы, Караганды, Усть-Каменогорска. В областном центре ВКО такие обращения еще и затрагивают антикоррупционную риторику.

Сами чиновники тоже низко оценивают общий уровень обеспеченности населенных пунктов страны инфраструктурой дорожного освещения. По данным Миннацэкономики РК, в прошлом году по новой системе региональных стандартов (СРС) этот показатель составлял только 44,8%. Низкий уровень обеспеченности также отмечен в таких категориях как централизованное теплоснабжение (48,2%) и водоотведение (50,7%).

На заседаниях правительства представители Министерства промышленности и строительства РК отчитались о выделении в 2024 году 128 млрд тенге на развитие системы теплоснабжения и 218 млрд тенге на решение вопросов по водоснабжению населенных пунктов.

По итогам прошлого года субъективная оценка казахстанцев об удовлетворенности ситуацией в месте своего проживания была не совсем однозначной. Выборочные обследования, проводимые специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК, изучали мнения казахстанцев по трем факторам - качеству питьевой воды, воздуха и чистоты на территории населенного пункта.

Согласно результатам опросов, меньше половины респондентов остались довольны этими аспектами. Например, по "водной" теме, которая уже стала постоянной в информационной повестке дня, 46,2% казахстанцев лишь частично удовлетворены тем, как коммунальщики решают проблемы с обеспечением водой и ее качеством. Категорически недовольными оказались 10,5% опрошенных. Довольных было 42,9%.

 
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Теги:Городакачествоинфраструктура
11.07.2024, 10:25 65926

Детей из отданного под снос дома школьников в Алматы хотели переселить в аварийное здание

Общественники интересуются, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление
Детей из отданного под снос дома школьников в Алматы хотели переселить в аварийное здание
Фото: скрин с видео КТК
Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники выяснили, что на время сноса и строительства нового дома школьников в Алматы детей хотели перевести в здание филиала на Гоголя - Шарипова, которое было признано аварийным еще 2 года назад.

Здание за нашими спинами, на первой фотографии - бывший дом школьников, еще раньше - школа №16. Два года назад оно признано аварийным. Было законсервировано и готовилось к сносу. На прошлой неделе с удивлением обнаружили, что сюда экстренно переселяют ДШ с Байзакова - Джамбула. Посетив здание в выходные, мы с ужасом увидели, куда собирались временно переселять детей и кружки", - написала в Facebook общественница Елена Дзвоник.


facebook/Елена Дзвоник

На днях в здании провели выездное совещание общественники, представители акимата Алмалинского района и руководства дома школьников. Только после этого решение удалось отменить.

Мы все понимаем, что детей пускать, пусть и на полгода, в эту развалину нельзя ни при каких обстоятельствах. Поэтому остается единственный вариант - искать временное пристанище детям на свободных площадях района", - написала Елена.


facebook/Елена Дзвоник
facebook/Елена Дзвоник
facebook/Елена Дзвоник
facebook/Елена Дзвоник

По ее словам, во всей этой истории поражает:

  1. Молниеносность, с которой принято решение о строительстве нового ДШ и сносе старого на Байзакова - Джамбула.
  2. Отсутствие реакции со стороны управления образования города Алматы, которых тоже приглашали на встречу.
  3. Отсутствие у застройщика проекта нового ДШ на сегодняшний день.
  4. Нежелание создать наблюдательный совет за строительством и запрет застройщика на допуск наблюдателей на строительный участок.

Журналист Руслан Бахтигареев попытался найти сведения о застройщике, который "в рамках социальной ответственности бизнеса" решил построить новый ДШ № 2 на месте якобы устаревшего.

Поиск по базам данных, в том числе и комитета госдоходов, никакой информации о ТОО "Svoi Dom" не дал. В акимате Алмалинского района нам сообщили, что речь идет о компании Svoy dom. На ее официальном сайте указано, что это супермаркет недвижимости, занимающийся реализацией жилого имущества", - написал журналист.


Он также интересуется, почему управление образования отдало щедрому инвестору не аварийное и списанное здание под снос, а головное здание ДШ, в котором были проведены и капитальный ремонт и сейсмоусиление?

По словам Бахтигареева, представитель инвестора, отказавшийся назвать свою фамилию, рассказал, что все вопросы по строительству дома школьников инвестор в акимате решает непосредственно с заместителем акима Алматы Аскаром Амриным. И именно замакима настаивал на скорейшем подписании четырехстороннего соглашения о сносе дома школьников между акиматом, управлением образования, администрацией образовательного учреждения и инвестором/застройщиком. Причем в соглашении не оказалось районного акимата, хотя все это происходит на его территории.

Если бы общественность не подняла шум, то детей так бы и перевели со спокойной совестью в аварийное здание, прекрасно понимая все риски, которые есть в таком сейсмоопасном регионе, как Алматы? Ну и, наконец, пятый вопрос, который очень сильно волнует всех: если инвестора так тщательно скрывают, если управление образования игнорирует сигналы и жалобы родительской общественности, если акимат дает разрешение на экстренный снос, хотя у инвестора нет утвержденного проекта, если учесть, что Жылкыбаева уже не руководитель управления образования, то где гарантии того, что на месте сносимого дома школьников будет построен новый и что он не потеряет ни пяди своей земли? А главное, с кого потом спрашивать, если все это окажется сплошной профанацией?" - поинтересовался журналист.


Напомним, в Алматы сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства.
 
11.07.2024, 09:08 57421

В результате сильных осадков затопило улицы и подземный переход в Алматы

Вчера в Алматы прошел сильный дождь
Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Каменском плато в Алматы в течение получаса выпало аномальное количество осадков, что значительно превысило среднемесячную норму и вызвало подтопление подземных автомобильных тоннелей у торгового центра "Есентай молл". Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

С 18.30 дождевая вода по проспекту Аль-Фараби (угол улицы Ж.Ушкемпирова), не вместившись в арычную сеть, начала выходить на проезжую часть данного проспекта. С 19.00 с проезжей части проспекта Аль-Фараби дождевая вода начала поступать на восточные и западные развороты транспортной развязки, а также в подземный пешеходный переход напротив ТРЦ "Есентай", - проинформировали в ведомстве.


Движение транспортных средств на разворотах было ограничено.

В связи с поступлением аномального количества дождевой воды автоматы насосной станции транспортной развязки отключились. Отметим, что насосная станция находится на балансе ТРЦ "Есентай" и она была подключена вручную. В настоящее время насосы работают в штатном рабочем режиме, производится откачка воды из тоннелей. К работам подключена водооткачивающая спецтехника и мотопомпы коммунальных служб города и службы спасения", - отметили в акимате.



Сообщается, что с начала выпадения дождя было организовано дежурство 42 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения и ликвидации подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

По прогнозу РГП "Казгидромета", сегодня днем температура воздуха в Алматы поднимется до +29…+31, ожидаются кратковременные дожди.
 
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Теги:ОсадкиподтоплениеАлматы

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