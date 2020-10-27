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Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Дастан Махаев назначен руководителем аппарата мажилиса, передает Kazakhstan Today.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин на заседании бюро палаты представил нового руководителя аппарата мажилиса. Им стал Дастан Махаев, до этого занимавший должность заместителя председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщили в пресс-службе мажилиса.





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