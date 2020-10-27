Махаев назначен руководителем аппарата мажилиса

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Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин на заседании бюро палаты представил нового руководителя аппарата мажилиса. Им стал Дастан Махаев, до этого занимавший должность заместителя председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщили в пресс-службе мажилиса.
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