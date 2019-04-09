Макежанов назначен акимом Медеуского района Алматы

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Новым акимом Медеуского района города Алматы стал Султанбек Макежанов, передает Kazakhstan Today.

Возглавлявший ранее один из центральных районов мегаполиса Ержан Жилкибаев был назначен вице-министром труда и социальной защиты, сообщили в пресс-службе акимата.

Макежанов имеет большой опыт работы в органах государственного управления. Он занимал должности руководителя аппарата акима, заместителя акима Мангистауской области. С 2005 года работает в городе Алматы. Был заместителем руководителя аппарата акима города, начальником управления природных ресурсов и регулирования природопользования, акимом Медеуского района. С мая 2016 года был заместителем акима города Алматы.

В ходе совещания с активом района Алматы Бауыржан Байбек поставил ряд первостепенных задач перед новым акимом.

Медеуский район является научно-образовательным и культурным центром города. Здесь расположены Академия наук Казахстана, Дворец Республики, Государственный центральный музей, крупнейшие парки, кинотеатры, места досуга горожан и туристов. В этой связи акиму района в первую очередь необходимо обратить внимание на благоустройство, озеленение, чистоту на центральных улицах, площадях и парках, а также архитектурный облик зданий. Стоит отметить, что в этом году в районе планируется строительство 7 парков и скверов, ремонт 100 дворов, модернизация проспекта Достык и улицы Айтеке би.

Вместе с тем в районе до сих пор имеются жилые массивы без доступа к центральному водопроводу и канализации. Это жилой массив Каменское плато (1500 домов), улица Байконурская (11 многоэтажных жилых домов) и микрорайон Бутаковка (250 домов), где не подключено порядка 8 тыс. человек. Акиму района совместно с управлением энергоэффективности поручено принять меры по решению вопроса строительства сетей водоснабжения и канализации к этим жилым массивам.

В микрорайоне Думан, где проживает порядка 30 тыс. человек, в этом году завершена прокладка инженерных сетей, однако остается не восстановленным асфальтное покрытие. Акиму района совместно с управлением городской мобильности необходимо решить вопрос по восстановлению 23 километров дорожного полотна и 10 километров тротуара. Кроме того, акиму района совместно с управлением образования необходимо активизировать работу по строительству школ, в том числе с привлечением предпринимателей в рамках ГЧП", - сообщили в пресс-службе.

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