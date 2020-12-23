Мамин поддержал предложение увеличить срок нахождения детей в домах ребенка до шести лет

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поддержал предложение депутатов мажилиса по увеличению срока нахождения детей в домах ребенка до шести лет, передает Kazakhstan Today.

По информации премьер-министра, в настоящее время в стране функционирует 20 домов ребенка, в которых находятся 833 ребенка. Деятельность домов ребенка направлена на обеспечение медицинской помощи детям в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и организацию профилактических медицинских осмотров детей.

В целом правительство поддерживает инициативу по увеличению периода пребывания детей от рождения до шести лет в домах ребенка, так как данная мера позволит ребенку вырасти более психологически устойчивым и подготовленным к следующим этапам жизни", - написал глава кабмина в своем ответе на депзапрос.

Он отметил, что для обеспечения надлежащих условий для развития детей в домах ребенка необходимо провести ряд организационных мероприятий, таких как проработка вопросов укомплектования штата работников, оснащения материально-технической базы, определения возможных затратных средств.

Кроме того, в рамках рассмотрения законопроекта Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка", инициированного депутатами мажилиса парламента Республики Казахстан, прорабатываются соответствующие изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", в закон Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан" по увеличению срока нахождения детей в Домах ребенка до шести лет. В целом поднимаемые вами вопросы находятся на особом контроле правительства", - заключил Мамин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства