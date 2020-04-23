Местами по Казахстану ожидаются осадки

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - В среду, 22 апреля, местами по республике ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, пыльная буря, на севере - туман", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 23 метра в секунду, местами - туман.

В Мангистауской, днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской, Кызылординской областях с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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