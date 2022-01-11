Между Алматы и Нур-Султаном запущено еще четыре дополнительных поезда

Фото: КТЖ

НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - АО "Пассажирские перевозки" запускает еще четыре дополнительных коммерческих поезда между городами Алматы и Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня из столицы в Алматы отправляется поезд №204/203 со станции Нур-Султан-1 в 18.55. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 16.31. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 19.41.

Также со станции Нур-Султан-1 до станции Алматы-2 сегодня отправляется поезд №220/219 в 19.40. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 18.25. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 21.52.

И сегодня из Алматы в столицу выезжают два коммерческих поезда.

Поезд №207/208 сообщением "Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы-жол" (Тальго) отправляется со ст. Алматы-2 в 19.20. Прибытие на следующий день в 10.25. Обратно в Алматы этот поезд отправляется 11 января, в 21.20.

Поезд №205/206 сообщением "Алматы-2 - Нур-Султан-1" отправится в 22.25. В столицу прибудет завтра в 19.13. Этот же поезд отправляется обратно в Алматы 11 января в 23.43.

Напоминаем, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию, сообщили в пресс-службе НК КТЖ.