Минкультуры разыграет билеты на концерт Ержана Максима

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Министерство культуры и спорта подарит билеты на сольный концерт Ержана Максима, передает Kazakhstan Today.

Сольный концерт победителя конкурса "Голос Дети" Ержана Максима пройдет 28 июня в столице РК, в Центральном концертном зале.

Билет на концерт можно получить в подарок от МКС. Для этого нужно подписаться на страницы министра культуры и спорта и сотрудников пресс-службы в Instagram: @arystanbekmukhamediuly; @aidar_kk; @zhamila.sarsenbai. Под постом о концерте нужно будет также отметить не менее троих друзей.

Десятку победителей сотрудники Министерства определят 21 июня.

Ержан Максим после конкурса обрел известность в Казахстане, где уже получает приглашения на выступления. В частности, он выступил на торжественном концерте в Нур-Султане , прошедшем после заседания XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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