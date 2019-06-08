Минкультуры разыграет билеты на концерт Ержана Максима

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Министерство культуры и спорта подарит билеты на сольный концерт Ержана Максима, передает Kazakhstan Today.
О розыгрыше сообщил в соцсетях пресс-секретарь Минкультуры и спорта Айдар Кырыкбайулы.
Сольный концерт победителя конкурса "Голос Дети" Ержана Максима пройдет 28 июня в столице РК, в Центральном концертном зале.
Билет на концерт можно получить в подарок от МКС. Для этого нужно подписаться на страницы министра культуры и спорта и сотрудников пресс-службы в Instagram: @arystanbekmukhamediuly; @aidar_kk; @zhamila.sarsenbai. Под постом о концерте нужно будет также отметить не менее троих друзей.
Десятку победителей сотрудники Министерства определят 21 июня.
Напомним, Ержан Максим на концерте, открывавшем финал конкурса "Детская новая волна" в Крыму, спел дуэтом с Микеллой Абрамовой премьерную песню "Это любовь". Ержан и Микелла являются финалистами шоу "Голос. Дети" на Первом канале. По итогам зрительского СМС-голосования победителем шоу стала Микелла Абрамова, несмотря на то, что казахстанец Ержан Максим считался фаворитом в конкурсе. За объявлением победителя последовала волна возмущения зрителей, а также многих звезд шоу-бизнеса, которые поддержали Ержана. Первый канал инициировал проверку голосования. В результате была зафиксировала массовая автоматизированная отправка СМС за дочь Алсу. В этой связи Первый канал принял решение аннулировать результаты финала и провести спецвыпуск шоу. На этом концерте победителями были объявлены все участники "Голос. Дети".
Ержан Максим после конкурса обрел известность в Казахстане, где уже получает приглашения на выступления. В частности, он выступил на торжественном концерте в Нур-Султане, прошедшем после заседания XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева.
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