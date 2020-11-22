Минтруда предупредило казахстанцев о фейковом Telegram-боте, собирающем личные данные

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило, что не запускало Telegram-бот для сбора личных данных граждан Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Telegram-бот i42500enbekkz_Bot, посредством которого неизвестные лица предлагают гражданам отправить свой ИИН и номер мобильного телефона для получения информации о социальных выплатах, является фейком. Министерство труда и социальной защиты населения РК не запускало подобные Telegram-боты. Сотрудники МТСЗН РК не запрашивают у граждан личную информацию. Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - говорится в сообщении.

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