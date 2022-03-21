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МНЭ не поддержало строительство мемориала Мунайтпасулы в Туркестанской области

20.03.2022, 16:13 28956
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Министерство национальной экономики РК не поддержало строительство мемораильного комплекса имени Кажымукана Мунайтпасулы в Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект "Строительство мемориального комплекса имени Кажымукана Мунайтпасулы" в Ордабасинском районе Туркестанской области общей стоимостью 1,1 млрд тенге был заявлен в Министерство национальной экономики для выделения 511,9 млн тенге на строительство при уточнении республиканского бюджета, пояснили в пресс-службе.
 

Однако в настоящее время приоритетными направлениями в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" являются модернизация объектов образования (расширение школ, строительство детских садов), здравоохранения (ремонт поликлиник, строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов) и другие социальные объекты. Таким образом, мемориальный комплекс в Туркестанской области не поддержан министерством", - проинформировали в МНЭ.

 

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Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

21.03.2022, 09:52 1611
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей территории Казахстана пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке - низовая метель.
 
По Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части области ожидается метель. 
 
По Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге области 23-28 метров в секунду, на севере области - туман, гололед, ночью на севере, днем на большей части области - низовая метель. 
 
На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на большей части области - усиление ветра до 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на западе порывы 25 метров в секунду, на севере области с низовой метелью. 
 
Ночью на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на северо-западе, западе, в центре области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду с низовой метелью. 
 
Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду с низовой метелью, днем на севере области - гололед. 
 
Ночью в горах, днем на большей части Жамбылской области - туман, гололед, утром и днем на юго-западе - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге и в горных районах Алматинской области - туман, на востоке области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На севере в горных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области - туман, днем на севере, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере востоке Западно-Казахстанской области - туман, днем на северо-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере западе, востоке Карагандинской области, днем на востоке Атырауской области, севере Мангистауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +6+8 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается снег, -5-7 градусов, скорость ветра - 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 

В Казахстане отмечают Наурыз

21.03.2022, 09:09 3676
В Казахстане отмечают Наурыз
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Казахстанцы сегодня отмечают праздник весеннего обновления Наурыз мейрамы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Праздник Наурыз совпадает с днем весеннего равноденствия, который возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, а потому лишен религиозной обрядности и направленности. В Казахстане Наурыз считается символом духовного единства казахстанцев и играет большую роль в укреплении дружбы и согласия. 
 
В Казахстане с 1926 года по 1988 год не проводилось всенародного празднования Наурыза. Государственным этот праздник был объявлен только в 2001 году. Наурыз отмечается три дня - с 21 по 23 марта. Во всех городах в эти дни проходят праздничные мероприятия. 
 
В рамках празднования Наурыза в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города. Жителей и гостей мегаполиса ожидают концерты отечественных артистов, национальные состязания, театральные постановки и шоу. 
 
Основные из них пройдут 21 марта с 11.00 до 17.00 на улицах Панфилова, Толе би и проспекте Жибек жолы, где будет установлено более 50 архитектурных форм и инсталляций. На пешеходных улицах будут расставлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны. 
 
На небольшой сцене на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра с 11.00 до 17.00 с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, школа Дианы Шараповой и артист цирка Мурат Мутурганов. На проспекте Жибек жолы с 11.00 до 17.00 запланированы концертная программа "Алматы Эуендері" международного детского фестиваля "Бозторгай", а также выступления диджеев, творческой молодежи и интерактивы со зрителями. 
 
На площади перед театром традиционного искусства "Алатау" с 12.00 до 17.00 будет организована концертная программа, показ национальных традиций, с 16.00 начнется вечерний концерт. 
 
Главный концерт состоится 21 марта на площади "Астана", у здания КБТУ в 12.00. Зрителям представят театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов - кобыза, барабанов и даулпазов для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры. 
 
Специально для шоу была написана музыкальная этно-фольклорная композиция в современной обработке. Всего в праздничном концерте примут участие более 500 артистов. Одновременно на сцене будут выступать свыше 100 человек. В постановке примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Жамиля Серкебаева, Рухия Байдукенова, Тамара Асар, Парвиз Назаров, Ситора, Дильназ Ахмадиева, Диана Шарапова, Диная, Ардак Балажанова, Айгуль Елшибаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Ерболат Чалдыбеков, Али Окапов, "KeшYou", шоу-балет "Блокбастер", ансамбль домбристов, ансамбль танца "Салтанат", группа "Сарын", струнный квартет Filigram и др. 
 
Наряду с театральными постановками будут представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор "Бозторгай" исполнит песню "Мир во всем мире" на казахском и русском языках, написанную специально к Наурызу. 
 
21-22 марта на площади перед зданием Академии наук АО "Казак эуендері" планируется концертная программа с участием столичных артистов. 
 
Для удобства жителей праздничные мероприятия будут организованы в каждом районе города. В Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12.00 до 17.00 в парке имени М. Ганди. 
 
В Ауэзовском концертная программа пройдет 21 марта с 11.00 до 15.00 на площади перед акиматом Ауэзовского района. 
 
В Алатауском районе концерт запланирован на 22 марта с 11.00 до 14.00 на площади перед театром традиционного искусства "Алатау". 
 
В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 21 марта с 11.00 до 13.00 в амфитеатре ТРЦ "Mega Center". 
 
В Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11.00 до 14.00 в парке "Гулдер". 
 
В Наурызбайском районе концерт состоится 21 марта с 11.00 до 15.00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Тараз). 
 

На время празднований будет принят усиленный режим по обеспечению максимальной безопасности и охраны общественного порядка. При возникновении необходимости полицейскими будут проводиться осмотры в целях выявления запрещенных предметов. Просьба к горожанам и гостям мегаполиса отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам", - сообщили в городском акимате. 

 

Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров

20.03.2022, 19:20 21806
Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров
Фото: depositphotos
КОСТАНАЙ. 20 МАРТА - Авиакомпанию Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров, сообщили в Комитете государственной авиации РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации КГА, воздушное судно авиаперевозчика, следующее по маршруту Нур-Султан - Костанай 19 марта, не смогло принять на борт более 110 пассажиров в связи с обнаруженными временными техническими ограничениями.
 
После установления ограничений 45 пассажирам, которые не смогли вылететь на данном рейсе, были оказаны услуги, предусмотренные действующим законодательством, в частности, переоформление билетов на другие даты либо возврат стоимости билетов (в случае возврата билетов пассажирам предоставлена возможность последующей покупки билетов на сумму, трехкратно превышающую стоимость имеющегося билета). 13 пассажирам оформлен полный возврат и 32 пассажира согласились на перелет 20 и 21 марта, уточнили в КГА.
 

В связи с данным случаем Авиационной администрацией Казахстана в период с 24 по 25 марта текущего года запланирована внеплановая проверка авиакомпании на предмет соблюдения прав пассажиров. В случае установления фактов нарушения со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры", - проинформировали в КГА.

 
Дополнено:

Как пояснили в пресс-службе FlyArystan, 19 марта рейсом КС 7341 вылетел борт с ограниченным количеством кресел, сообщает Sputnik Казахстан.
 
По информации авиакомпании, ограничения на полет были связаны только с ограничением количества кресел и не распространялись на осуществление перелета. Как только было принято данное решение, авиакомпания созвонилась со всеми пассажирами данного рейса и предложила альтернативные даты вылета. Пассажирам, которые не смогли осуществить перелет 19 марта, были предложены альтернативы по перебронированию на другие даты, а так же предложено размещение в гостинице/питание/трансфер. Пассажирам, которые не согласились на перебронирование, были выписаны ваучеры на авиабилеты в трехкратном размере.
 

Авиакомпания приносит свои извинения. Так как безопасность полетов является нашим главным приоритетом, данное решение было принято на основании принципов безопасного выполнения полетов. Надеемся на понимание", - отметили в компании.


Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и услуги по проживанию в гостинице, информирует informburo.kz.
 

В одном из дворов Кокшетау жители устроили праздник Наурыз мейрамы

20.03.2022, 15:32 30611
В одном из дворов Кокшетау жители устроили праздник Наурыз мейрамы
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 20 МАРТА - В Кокшетау жильцы жилого комплекса "Тандау" по собственной инициативе устроили во дворе праздник Наурыз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С раннего утра во дворе жилого комплекса звучит праздничная музыка - жильцы дома своими силами организовали для своих детей веселье. Возле подъезда накрыли стол из национальных блюд, сообщили в управлении внутренней политики.
 

Мы между собой разделили все обязанности. Всех жильцов нашего дома поздравляю с весенным праздником Наурыз. Желаю счастья, благополучия, процветания и стабильности!" - поделился житель дома.

 
Больше всего восторга вызвало происходящее у детей, которые радовались празднику во дворе, танцевали под звуки музыки.
 

Наурыз - народный праздник, а теперь он пришел и в наш дом. Я думаю, это великолепно, когда люди сами создают себе праздник, а не ждут, что кто-то устроит им веселье", - считает жительница дома Гульнар.

 
Инициатива жителей вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
 

Все правильно - лучше самим устроить себе праздник и поднять настроение!", - выразила общее мнение пользователь Instagram.

 
Также жители получили подарки от застройщика этого дома и от КСК "Жемчужина".
 
Жители дома поблагодарили организаторов и пожелали хорошего настроения и благополучия в новом году.
 
В честь празднования Наурыза в регионе проведут более 1000 мероприятий.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

20.03.2022, 10:07 40741
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Под влиянием ложбины циклона и фронтальной деятельности на юго-западе, юго-востоке, востоке, в северной половине РК пройдут осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На западе, юге и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра, в южной половине - гололед, на севере и востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге, востоке области - туман, днем на севере, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду, низовая метель, на востоке и юге области - туман.
 
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области - туман, днем на севере, западе области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
 
На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
 
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью - гололед, на севере области, в горных районах - туман.
 
Утром и днем на севере Мангистауской области - туман, гололед. На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области, на западе, севере Атырауской областиАктюбинской области, на севере Павлодарской области, ночью в центре и на востоке Восточно-Казахстанской областиКызылординской области - туман.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

19.03.2022, 20:48 60511
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 20 марта ожидается туман.
 
20 марта днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
20 марта на севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
20 марта на севере, западе Актюбинской области ожидается туман.
 
Днем 20 марта на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке и юге области туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 
20 марта в центре Кызылординской области ожидается туман.
 
Утром и днем 20 марта на севере Мангистауской области ожидается туман, гололед.
 
20 марта ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 

Более 14 тыс. человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины, в том числе 17 казахстанцев - Минобороны РФ

19.03.2022, 19:38 56396
Более 14 тыс. человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины, в том числе 17 казахстанцев - Минобороны РФ
Фото: telegram/Посольство Казахстана в Украине
МОСКВА. 19 МАРТА - За сутки из опасных районов Украины эвакуировано свыше 14 тысяч человек, в том числе 17 казахстанцев, сообщили в Минобороны РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 14 397 человек, из них 2 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 297 тысяч 858 человек, из них 63 465 детей", - цитирует РИА Новости начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

 
По его словам, без какого-либо участия украинской стороны удалось осуществить безопасную эвакуацию на запорожском направлении в Республику Крым 181 иностранного гражданина из девяти государств: 32 - граждане Нигерии, 23 - Узбекистана, 17 - Казахстана, семь из Ливана, шесть из Шри-Ланки, четыре - граждане Пакистана, и по одному гражданину Сербии и Туниса, а также 90 граждан Украины.
 
По данным Sputnik.kz, на сегодняшний день в Казахстан репатриационными рейсами прибыли 836 человек из Украины.
 
Как ранее сообщило министерство иностранных дел РК, в городе Катовице (Польша) и в очереди на пересечение украинско-польской границы казахстанцев нет. В эвакуационной точке сбора в Харькове находятся три казахстанца, в городе Сумы находится один человек, с которым поддерживается регулярная связь.
 
Также сообщалось, что, по данным дипломатов, в осажденном Мариуполе находятся 18 казахстанцев, но из-за отсутствия интернета и связи узнать об их состоянии невозможно.
 
Информации от МИД РК об эвакуированных 18 марта казахстанцах пока не поступало.
 

Народные гуляния "Ұлы Дала мекенім!" в честь Наурыз мейрамы прошли в Кокшетау

19.03.2022, 19:01 62721
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 19 МАРТА - Сегодня в рамках празднования Наурыз мейрамы в Кокшетау прошли народные гуляния "Ұлы Дала мекенім!". Для жителей и гостей областного центра на территории Арбата дружбы был организован настоящий праздник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В весенний солнечный день для участников мероприятия была представлена выставка ярких работ Союза мастеров декоративно-прикладного искусства при Акмолинской АНК, ОО "Асыл Аналар", мастеров и ремесленников района Биржан сал, Буландынского и Зерендинского районов, сообщает управление внутренней политики региона.
 
Горожан встретили баурсаками, наурыз коже, пловом, горячим чаем, специально приготовленными коллективом Дома дружбы совместно с областными этнокультурными объединениями.
 
На территории Арбата дружбы также была организована праздничная торговля, желающие могли покататься на качелях алтыбакан.
 
Порадовала участников и концертная программа, которую вниманию зрителей предоставили лучшие творческие коллективы областного центра.
 
Народные гуляния посетил аким области Ермек Маржикпаев. Руководитель региона побеседовал с жителями, пожелал им мира, добра, благополучия и успехов.
 
Активное участие в мероприятии приняли жильцы близлежащих домов, которые угощали гостей различными лакомствами, пели песни и танцевали.
 

Сегодня проходит замечательное мероприятие. Очень рады, что впервые после пандемии мы все вместе можем отметить праздник Наурыз. Мы пришли всем домом. У всех жителей хорошее настроение, все веселятся и наслаждаются этой праздничной атмосферой. Хочу поздравить всех земляков с Наурыз мейрамы и пожелать достатка и благополучия в каждый дом", - поделилась жительница Кокшетау Асель Омарова.

 
В целом в Акмолинской области в рамках празднования Наурыз мейрамы пройдет более 1000 различных мероприятий.
 

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