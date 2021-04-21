"Мне скрывать нечего". Бауыржан Байбек в открытом интервью опроверг обвинения Жанболата Мамая

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек дал на одном из популярных YouTube-каналов интервью, в котором поднял ряд актуальных проблем и опроверг обвинения оппозиционного активиста Жанболата Мамая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об обвинениях Жанболата Мамая

Жанболат Мамай, которому чуть больше 30 лет и который, насколько я слышал, достаточно хорошо учился, называет свой спич журналистским расследованием. И как в любой докторской работе приводятся ссылки, но на один источник - фейковый телеграм-канал Uzun Qulaq. Если анализировать их контент, то это антиконституционная деятельность, разжигание социальной розни, попытка посеять хаос и раздор внутри нашего общества.

Теперь конкретный человек Жанболат Мамай этот фейковый канал берёт за основу и озвучивает их информацию персонально от своего лица. Я думаю, это первый такой прецедент, и, надеюсь, последний, когда условно политический деятель делает заявление на основании ложных вещей, не проверяя их. Я хочу сказать, что господин Мамай руководствуется принципами третьего рейха. Один из нацистских идеологов Йозеф Геббельс сказал, что "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят".

О Казахфильме

Если брать конкретно, большая часть касается моей деятельности на посту акима Алматы. Идут разные обвинения, что конфисковывались земли. Что касается Казахфильма - это 100%-ное государственное предприятие. Занимает примерно 17 гектаров земли. Земля принадлежала всегда городу. На половине земельного участка находится само здание Казахфильма, вторая часть - это такая, скажем так, "зелёная зона", на которой идут съемки.

И вот поступила просьба, что вот, может ли город инвестировать и построить этноаул? Идея была от руководства Казахфильма непосредственно. Было принято решение сегментировать 5,5 гектара. После этого было разработано технико-экономическое обоснование, передали на баланс управления культуры.

О Кок жайлау

Обвиняют, что отдали земли или забрали себе под частную застройку. Это абсолютная ложь. Во-первых, в рамках проекта возможную вырубку деревьев сократили в 17 раз, с 22 тысяч до 1280 деревьев, сократили застройку, в 4 раза уменьшили стоимость проекта. И в результате вот этих сокращений 102 гектара мы вернули Иле-Алатаускому парку. Более того, мы начали проводить ревизию этих земель, которые были ранее в Алматинской области. И вот тогда выявили 5 гектаров в частной собственности. Мы вернули их в государственную собственность.

Кстати, вот интересовались недавно, почему-то сейчас на портале этих данных нет, числится, будто бы там частный владелец. Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев однозначно сказал: этого проекта не будет. Повторюсь, это сакральное место, там не должно быть частной земли. И я думаю, правоохранительные органы должны заняться этим вопросом.

На момент, когда я был акимом, эта земля была возвращена городу. Более того, вы знаете, мы забрали у частников - серьёзные люди, естественно, это большой радости у них не вызвало. Были атаки информационные и прочие. Городу вернули. Я думаю, это надо еще проверить. Никакой частной застройки, никакой вырубки. Это второе абсолютно лживое утверждение господина Мамая, которое он почерпнул у сомнительного источника.

О строительстве Esentai Сity

С Esentai Сity совсем уже банально и просто. Жанболат Мамай - человек, который абсолютно патологически врет или же просто вводит в заблуждение. Те земли, которые находятся возле Аль-Фараби, опять же это можно проверить в открытых источниках, - это полностью земли Казкоммерцбанка. Это частная земля, которую взял частный застройщик и начал строительство. Причём город поддержал это строительство. Почему? После поручения Елбасы маслихат принял решение о том, что выше Аль-Фараби разрешается строительство только максимум трехэтажные здания.

Семи- или 3-этажное здание - экономика разная. И это был первый проект в трехэтажном строительстве, который был коммерчески привлекателен. А что такое строительство? Это рабочие места, налоги, стимулирование отрасли, дополнительные квадратные метры жилья, и, естественно, мы поддержали этот проект. Но здесь идет утверждение, что была вырубка яблоневых садов, и я якобы распродал земли государства, разбазарил, получил какие-то роскошные квартиры. Это третья абсолютная ложь, и это можно очень легко проверить.

Об Атакенте

Я жил возле ВДНХ (Атакент), и там прошло все мое детство. Были фонтаны, гуляли люди. Этот район я очень хорошо знаю. Когда я стал акимом, я просто увидел, что идет абсолютно бессистемная застройка. Во-первых, по территории ездили машины. В 90-х эту территорию, если я не ошибаюсь, где-то 54-55 гектаров земли передали в доверительное управление. И там было условие, что частник будет улучшать. По сути, частник недобросовестно подошел. Комплексно сделали ревизию. 27 гектаров забрали обратно в собственность города. Я думаю, когда я ушел с должности акима, собственники земельных участков начали эту ложь распространять, чтобы вернуть обратно эти земли.

Кстати, там была большая парковка. В этом видео господин Мамай обвиняет, что я дал старт парковкам. Наоборот, парковку-то закрыли, там именитая "Белка" встала! Было создано общественное пространство, и люди стали возвращаться. Кстати, на Шымбулак в свое время также было принято решение не пускать машины. Там сотни людей уже утром идут в горы. Там, где вчера были машины, сегодня ходят люди. Концепция "Город для людей" работает.

Об Ахметжане Есимове и транспортной реформе

Многие вещи начал не я. Их делал Ахметжан Смагулович. Каждый аким, если он здравый, государственно мыслящий человек, то он должен продолжать правильно начатые дела. Транспортную систему "Онай" начинал Ахметжан Смагулович, BRT - успешный проект по Тимирязева начинал Ахметжан Смагулович, проект "Кок жайлау" тоже он начинал. Даже тот же Ян Гейл, про которого многие говорят и хвалят меня, тоже начинал Ахметжан Смагулович. С ним встречался Ян Гейл. Просто он начал эти проекты, я оценил и продолжил эту транспортную реформу. Кстати, как раз в период моего предшественника пригласили программу развития ООН и был проект "Устойчивый транспорт".

На самом деле вся транспортная сфера была в тени. Ни налогов, ни пенсионных отчислений. Каждый день кэшем. И говорили, что все предприятия работают в убыток. Но когда мы пошли путем жестких реформ, объем рынка легализованный стал 24 млрд тенге. И, по сути, за четыре года 80% автопарка обновилось. Из них более половины частники купили сами.

Мы создали рыночную транспортную систему, начали делать платные парковки, выделенные линии, велодорожки, пешеходные дорожки, такси, автобусы, метро, проект LRT. Это комплекс мер, который позволил бы повысить качество услуг.

В начале мы покупали недорогие дизельные автобусы, потом пошли газовые и уже незадолго до моего ухода построили завод электрических автобусов в Алматы. Задача была - от дизеля перейти к газу, от газа перейти к электрическим автобусам, сократить количество машин. Была четкая, понятная, системная стратегия.

На самом-то деле я, как алматинец, прекрасно знаю этот город. Наверное, когда ты в этом городе вырос, ты его любишь, ты его знаешь и ты принимаешь решения, учитывая все это.

О ТЭЦ-2

Обвинения, что я "крышевал" угольную мафию, мешал газификации ТЭЦ - это тоже очередная ложь. Алматы - это город, который Елбасы любит, и он практически ежегодно проводил совещания по развитию Алматы. И в 2016 году, если я не ошибаюсь, мы инициировали этот вопрос, Елбасы поддержал. Это было прямое поручение Елбасы, впервые озвученное, что "Самрук-Энерго", правительство должны обеспечить газификацию ТЭЦ-2. Партия "Nur Otan" опять же включила модернизацию ТЭЦ в течение этих 5 лет в свою республиканскую предвыборную программу. Правительство и все руководители должны обеспечить газификацию.

О миллиарде и откатах в 50-60%

Мне показалось интересным, что во всей статье есть только несколько цифр, которые он называет. Он говорит: "Байбек, будучи акимом, повысил откаты при дорожном строительстве. Было 30%, теперь 50-60% откатов, весь бюджет "съел". Это практически единственные цифры, которые он называет. Но господин Мамай, как мы выясняем, ещё и математик слабый. Надо просто взять статистику, что я и сделал сейчас.

Вы представляете, какая это астрономическая цифра миллиард долларов? Это огромная цифра. Есть бюджет Алматы, там полтора миллиарда. Но бюджет делится. Есть текущий, есть бюджет развития. Текущий бюджет - это зарплаты учителей, врачей, социальные начисления, содержание школ, больниц. Это расходы, которые не меняются. Вот ты взял и сразу отдал, это как зарплата. Теперь есть понятие, как бюджет развития.

Так вот, местный бюджет развития с 2015 по 2019 год в среднем 150 млн долларов в год. Если приплюсовать весь бюджет развития за 4 года, то набирается около 600 млн долларов. Вот так местный бюджет, за которым смотрят маслихат, депутаты, подрядчики, компании, и берет аким 600 млн долларов и в карман кладёт. Это что-то из области ненаучной фантастики. Даже если не делать абсолютно ничего в городе, откуда цифра миллиард?

Более того, я могу сказать, что, когда я стал акимом Алматы, на следующий день вышла статья, по-моему, на сайте Total под названием "Чем владеет семья Байбека?". В ней назывались компании, в которых моя семья фигурирует. На следующий день после моего назначения вышла, очень оперативно кто-то сработал. Скорее всего, те люди знали, что я могу стать акимом Алматы, готовили статью, и ее выдали. И я хочу сказать, те компании, которые называет Жанболат Мамай, они все были созданы до того, как я стал акимом Алматы. И ни одна из этих компаний не связана с Алматы. Это раз. Потом, через 4 года, когда я ухожу с поста акима Алматы, телеграм-канал Uzun Qulaq выдаёт те же данные, но уже в конце приписывает: Байбек - долларовый миллиардер. При этих же активах уже миллиард.

Более того, там говорится о том, что я создал какую-то бизнес-империю, я так примерно посмотрел, около 100 компаний. Могу сказать, что из этого всего огромного списка только около 10 компаний относятся к моей семье. Не отрицаю. Это все задекларировано, в официальных источниках находится, платятся налоги. Но скажу конкретно, если уже так вопрос пошёл по моей семье. У меня родители в советское время учились в Киеве, у меня мама заканчивала технологический университет, отец у меня транспортник- экономист, они всю жизнь работали. У меня мама несколько заводов строила, ведущий технолог Казахстана. В 90-х она ушла в частную сферу, с тех пор работает на себя. Отец мой, он в 90-х начал заниматься бизнесом. Фамилия моего отца, она в советское время нигде не фигурировала. Он не был министром, не занимал высоких постов. Среднего уровня был управленец, кстати, работал в банке, брал кредиты, кооперативы создавал, частный бизнес.

Половина компаний, которые называются, обанкротились. Бизнес - это риск. Ты рискуешь, открываешь, что-то пошло, что-то не пошло. Ни один из членов моей семьи не работает на госслужбе. Эти компании не участвовали в приватизации, они по дешёвке какие-то предприятия не покупали. Это интеллектуальные предприятия, и они не связаны с деятельностью в Алматы, что самое важное. И там нет крупных проектов.

Откровенную ложь выдавать, ну это ни в какие рамки по большому счету не лезет. Каждый будет отвечать перед своей совестью и перед людьми. Меня учили говорить правду, всегда отвечать добром на добро. Говорить белое то, что белое, на чёрное - чёрное. Отвечать за свои поступки и принимать решения. И Елбасы всегда так учил. Принимай решения, но за них отвечай.

О программе "Болашак"

Идет прямая лживая тирада в отношении болашаковцев. Что они коррупционеры, половина из них не вернулась. Вы знаете, я запросил официальные данные, более 14 тысяч человек обучилось по программе "Болашак". Из них за все годы всего 159 человек не вернулось. И эти люди вернули деньги государству. Т.е. он целую программу просто оголтело обвиняет.

Во-вторых, я хочу сказать, что программа "Болашак" - это наиболее успешный проект Елбасы. Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, они все обучали, но не в таком масштабе. Сегодня 52% выпускников-болашаковцев находятся на руководящих позициях, в бизнесе, средний уровень - это менеджера, которые двигают экономику. 10% болашаковцев создали собственные компании, более 200 тысяч операций провели болашаковцы, 145 тысяч детей обучили, тысячами защитили научные работы, которые цитируются по всему миру. Даже в Алматы, я помню, пришла компания итальянская - каршеринг. Итальянцев спрашивают, как вы пришли, они показывают на парня по имени Мухит, болашаковца, говорят он нас убедил. С этим проектом пришел. И в IT-сфере я очень много встречал болашаковцев, которые не кричат, а делают.

Кстати, ассоциацию "Болашак" приписывают как мою собственность. И, кстати, вот эта публикация "Чем владеет семья Байбека" - они полностью берут оборот Корпоративного фонда "Болашак" и записывают на меня, но господин Мамай еще и как юрист, скажем так, абсолютно неграмотен. Что такое общественная организация? Она не преследует коммерческих целей. Я один из учредителей Ассоциации "Болашак" - это неправительственная организация, которая 20 лет назад с низов создана была.

Ассоциация "Болашак" сделала очень много полезных дел. 10 лет назад мы учредили Корпоративный фонд "Болашак". Мы занимаемся проблемой аутизма. Мы сегодня помогли 2 тысячам детей-аутистов, специалисты обучили 1200 родителей. Внедрили законодательные понятия, 420 рабочих мест создали, и по стране в 17 регионах 57 кабинетов инклюзии создали. Мы 36 фильмов за счет спонсорских средств перевели. Мы единственные, кто в стране занимается переводом голливудских фильмов на казахский. А вот господин Мамай со своей политической партией хоть одному ребенку помог? Сделал что-то полезное? Ассоциация "Болашак" объединяет 2000 человек. Нас намного больше, чем в его политической партии. Но Ассоциация "Болашак" не занимается политической деятельностью. Она занимается благотворительностью, социальной, общественной деятельностью. И это, я считаю, огромная заслуга Елбасы. Там, кстати, очень многие из неполных, простых семей вышли. И эти люди работают на благо нашей страны.

О решении подать в суд на Жанболата Мамая

Елбасы всегда говорил: если у тебя совесть чиста, иди отстаивай через правосудие. Мы строим демократическое государство, но демократия - это не анархия, не беззаконие, это верховенство права. И у каждого человека есть конституционное право отстаивать свое имя, честь и прочее. Более того, я скажу, что Елбасы в 2015 году инициировал 5 институциональных реформ и Касым-Жомарт Кемелевич развил эту идею и сказал о концепции "Слышащего государства". Это значит не просто слышать, но еще и отвечать. Я на сегодняшний момент не госслужащий, по сути, я не обязан это делать, но, во-первых, я гражданин Республики Казахстан, который чтит и уважает Конституцию, и просто как человеку мое имя мне дорого.

Понятно эти публикации читает моя мама, мои близкие, поэтому у меня не было другого варианта, как прийти и через СМИ сказать. Что я и сделал. Но я хочу сказать, как член партии, первый заместитель председателя партии "Nur Otan": у нас есть Устав партии, у нас есть Кодекс этики партийца и вот в соответствии с ними я официально говорю, что я подам на него в суд в рамках гражданского и административного процессуального производства. Наверное, создам прецедент, мне скрывать нечего. И я делаю это для того, чтобы в будущем такие люди, как Мамай, не обвиняли ни в чем не повинных людей.





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