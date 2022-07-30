Множество нарушений, в том числе угрожающих безопасности работников, выявлены на бурильном предприятии в Кызылординской области

Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
КЫЗЫЛОРДА. 29 ИЮЛЯ - Проведена проверка опасных производственных объектов и опасных технических устройств ТОО "Joint Drilling", основным видом деятельности которого является бурение технологических скважин на урановых месторождениях.
В ходе проверки обследованы 9 объектов (буровые агрегаты, технологические насосы и другие). Выявлено 10 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа.
Основными нарушениями требования промышленной безопасности являются: эксплуатация опасных технических устройств с истекшим нормативным сроком службы, не проведена экспертиза опасных технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации", - уточняет Комитет промышленной безопасности МЧС РК.
Также сообщается, что приняты меры оперативного реагирования по нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью человека, в виде направления в специализированный межрайонный экономической суд Кызылординской области искового заявления о приостановке 3 единиц опасных технических устройств (буровых установок).
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе "Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана", - добавили в комитете.
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