Молодые лидеры поддерживают инициативы президента по развитию молодежи и семьи

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Недавно глава государства Нурсултан Назарбаев дал старт Году молодежи. Инициативы президента поддержали активисты и общественные деятели, члены молодежных организаций и студенты. Они также выдвинули ряд своих предложений, передает Kazakhstan Today.

Финалист национального проекта "100 новых лиц Казахстана", заместитель декана по воспитательной работе Международного университета информационных технологий 23-летний Мади Ахметов был в составе алматинской делегации и вместе с главой государства дал старт Году молодежи. Он поделился своим впечатлением от мероприятия с изданием " Вечерний Алматы ".

Прежде всего импонирует сам формат форума. Цифровизация дает свои плоды: онлайн-трансляция церемонии прошла во всех учебных учреждениях, то есть месседж дошел до целевой аудитории, и это главное. За годы независимости в Казахстане выросло и сформировалось новое, совершенно иное поколение. На этом сделан акцент в самом названии форума: "Тауелсіздіктін урпактары". Вопросы поддержки молодежи для Казахстана особенно актуальны, ведь, по оценке ООН, наша республика занимает одну из лидирующих позиций в мире по численности молодого населения. Теперь между поколением, создавшим сегодняшний Казахстан, и тем, которому предстоит развивать его в дальнейшем, нужно обеспечить полноценную преемственность. Ядром озвученных президентом проектов можно назвать дорожную карту в области развития молодежи и семьи. Думаю, нам необходим такой мастер-план, в котором были бы отражены четкие индикаторы того, к каким результатам и за какой период мы должны прийти, кто несет за это ответственность и какие средства выделяются. Как говорит Елбасы, для реальной поддержки молодежи нужно переходить к конкретным целям и задачам. В их числе - решение о строительстве в Астане, Алматы и Шымкенте не менее тысячи квартир в год для работающей молодежи. Другая сильная инициатива - увеличение грантового финансирования фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых. При правильном использовании ресурсов это поручение даст большой импульс. В том числе для студентов МУИТ, находящегося в авангарде инноваций", - сказал Мади Ахметов.

Он также рассказал о развитии волонтерского движения среди молодежи. На этом акцентировал внимание и глава государства, поручив увеличить стипендии активным волонтерам на 30%.

Волонтерский корпус есть в каждом вузе, и наш университет не исключение. Сегодня у нас свыше 150 активистов, задействованных в проведении IT-фестиваля Hack Day, республиканского конкурса Robocon, который в феврале впервые пройдет среди студентов, а также в студенческой футбольной лиге. Волонтерство, помогающее нам воспитывать в студентах дух единства, поощряется на уровне вуза. Это, прежде всего мотивация и поддержка по учебной части, брендированная экипировка. В дни проведения проектов добровольцы обеспечиваются транспортом, питанием.

Повышение стипендии на 30% - это немалая сумма для студента. Нам остается дождаться самого документа и увидеть, как этот механизм будет работать. Ведь, как ни парадоксально, появляется риск того, что в волонтерство могут пойти ради заработка. Считаю, необходимо четко определить волонтерский стаж, который будет подпадать под нововведение. Этот важный момент нужно обсуждать лично с лидерами общественных волонтерских организаций и крупных движений", - подчеркнул Ахметов.

По его мнению, молодежи Казахстана необходима поддержка государства, особенно в идеологическом плане.

Это как раз к вопросу о социальных лифтах, который был поднят президентом в Послании народу. Касается он всех студентов-активистов, горящих желанием быть полезными обществу, своим сверстникам. Они зарабатывают авторитет во время учебы, но за порогом вуза вчерашние активисты теряются. Да, кто-то находит свой путь самостоятельно, но у нас нет молодежной сети, которая помогала бы на этот путь направить. На этом уровне надо работать, и сегодня для этого открыты все возможности. Возможности для того, чтобы прийти к этому самостоятельно, ничего не требуя от государства, не развивая иждивенчество. Нам только нужен правильный ориентир. И хотя сегодня каждый молодой человек считает себя личностью, self made, государство, действительно, должно задавать общие ориентиры молодежной политики. Вообще, как таковое понятие "молодежная политика" осталось только в СНГ, на Западе его нет. Как и органов, курирующих эти вопросы. Но Казахстану как молодому государству, по моему мнению, на начальном этапе это необходимо. Наше большое достижение - создание во всех регионах страны молодежных ресурсных центров, ставших единственной подобной сетью в СНГ", - сказал Мади Ахметов.

Он отметил, что в этом году в Казахстане будет создан Фонд поддержки молодежных стартапов, который позволит авторам гениальных идей остаться в Казахстане и реализовывать свои проекты на родине, а не уезжать за границу на поиски спонсоров.

Спрос на новый инструмент поддержки будет, ведь современная молодежь нацелена на создание собственного бизнеса. И если фонд будет работать на постоянной основе, а административные барьеры и другие бюрократические процедуры для защиты проектов будут минимизированы, это принесет самые высокие результаты. По моему мнению, необходимо выстроить информационную работу фонда. О новых возможностях должна знать простая молодежь, а не только официальные органы и инвесторы. Информированность в молодежной среде до сих пор не на должном уровне. Не каждый знает о программах, через которые можно на льготных условиях получить жилье или по упрощенной схеме получить кредит для бизнеса. Если нужен результат, начинать следует с этого", - резюмировал Ахметов.

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