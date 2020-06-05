На 125 объектах Алматы выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева ежедневно работает мониторинговая группа по контролю за соблюдением субъектами предпринимательства санитарно-эпидемиологических требований, передает Kazakhstan Today.

Мониторинговой группой проверено 17 субъектов предпринимательства на территории Бостандыкского района. Среди них: рестораны "Мимино", Del papa, Party Pizza, "Хачапури и Вино", "Суши Рай", "Хачапури"; салоны красоты "Марокко", "МаМи"; продуктовые магазины: "Раушан", "Мини-маркет", "Молдир", "Магнит"; кондитерская "Тирамису", спортивно-оздоровительный бассейн "Аквастарс", ТД Mon Amie, отделение Каспи банка, аптека "Еврофарма".

Установлены нарушения на двух объектах - продуктовый магазин "Раушан" и ресторан "Мимино" в части несоблюдения масочного режима , отсутствия тепловизоров и несоблюдения социального дистанцирования. Даны соответствующие рекомендации и разъяснения", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что всего по городу с начала работы мониторинговых групп проверено 2167 объектов, из них на 125 объектах выявлены нарушения требований постановлений главного государственного санитарного врача Алматы.

Была приостановлена деятельность 69 объектов (из них 56 - по решению руководства объекта), составлено 72 протокола об административном нарушении на объектах с выявленными грубыми нарушениями", - уточнили в акимате.

Напомним, в состав мониторинговой группы входят сотрудники районных отделов департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, развития предпринимательства, сотрудники полиции, а также представители СМИ.

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