Система Orphus

На автодороге Алматы - Хоргос украдено 35 километров линий электропередач

09.09.2019, 10:57 10882
На автодороге Алматы - Хоргос украдено 35 километров линий электропередач
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - На платных дорогах Казахстана украдено 35 километров линий электропередач, передает Kazakhstan Today.
 

Несмотря на ежедневный патруль автодорог, количество краж дорожных элементов на платных участках так и не понизилось. К примеру, на участке Нур-Султан - Щучинск в период с 2018 года по сегодняшний день зафиксировано 10 фактов краж. Воруют как кабели и сетки, так и более габаритные элементы. К примеру, в апреле 2018 года с участка украли беседку, а в августе текущего года - дизельную генераторную установку. Помимо этого, разворовали 7 прожекторов, около 30 штук осветительного оборудования и 412 штук консолей. Более 5000 погонных метров ограждения от скота было украдено с участка Нур-Султан - Темиртау", - сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол". 

 
Кроме того, случаи кражи кабеля и ограждении от скота часто встречаются и в Алматинской области. 
 
"Однако масштабы краж в данном регионе значительно выше. 35 километров линий электропередач украдено с момента сдачи автодороги Алматы - Хоргос после реконструкции. И это еще не все. Неизвестными лицами также были украдены 3 трансформатора с транспортных развязок Байсерке, Акбастау и Казатком. Не уступает в показателях и участок Алмата - Капшагай. Линии электропередач здесь разворовывали трижды - общим количеством около 6 километров. С площадок отдыха воруют не только столы и лавочки, но и остановочные павильоны", - отметили в пресс-службе. 
 
При обнаружении факта совершения кражи сотрудники дирекции оперативно оповещают отделение внутренних дел. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая