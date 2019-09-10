На автодороге Алматы - Хоргос украдено 35 километров линий электропередач

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - На платных дорогах Казахстана украдено 35 километров линий электропередач, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на ежедневный патруль автодорог, количество краж дорожных элементов на платных участках так и не понизилось. К примеру, на участке Нур-Султан - Щучинск в период с 2018 года по сегодняшний день зафиксировано 10 фактов краж. Воруют как кабели и сетки, так и более габаритные элементы. К примеру, в апреле 2018 года с участка украли беседку, а в августе текущего года - дизельную генераторную установку. Помимо этого, разворовали 7 прожекторов, около 30 штук осветительного оборудования и 412 штук консолей. Более 5000 погонных метров ограждения от скота было украдено с участка Нур-Султан - Темиртау", - сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".

Кроме того, случаи кражи кабеля и ограждении от скота часто встречаются и в Алматинской области.

"Однако масштабы краж в данном регионе значительно выше. 35 километров линий электропередач украдено с момента сдачи автодороги Алматы - Хоргос после реконструкции. И это еще не все. Неизвестными лицами также были украдены 3 трансформатора с транспортных развязок Байсерке, Акбастау и Казатком. Не уступает в показателях и участок Алмата - Капшагай. Линии электропередач здесь разворовывали трижды - общим количеством около 6 километров. С площадок отдыха воруют не только столы и лавочки, но и остановочные павильоны", - отметили в пресс-службе.

При обнаружении факта совершения кражи сотрудники дирекции оперативно оповещают отделение внутренних дел.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства