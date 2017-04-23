На большей территории Казахстана в воскресенье пройдут дожди

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется дождь, лишь на юго-западе погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер.

В частности, в Акмолинской, Костанайской областях ночью местами, утром и днем ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области усилится ветер до 15-20, местами порывы до 23 метров в секунду, в отдельных районах наблюдается гроза.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях усилится ветер местами до 15-20 метров в секунду.

Ночью в Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается гроза. В Мангистауской, Костанайской, ночью и утром в Карагандинской областях местами туман.

Просмотров: 1806