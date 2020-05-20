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На большей части Казахстана во вторник ожидаются дожди

19.05.2020, 08:30 9262
Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Во вторник, 19 мая, на большей части республики пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.
 

По всей республики по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди с грозами, на севере, юге и юго-востоке в горных районах сильные, сохраняется шквал, град, усиление ветра, на юго-востоке и востоке - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, возможен град, усиление ветра при грозе до 17-22 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
 В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Атырауской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, ночью и утром туман, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. 
 
Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра днем местами до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем Актюбинской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в Павлодарской области днем возможен град. 
 
Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Восточно-Казахстанской области, на юге, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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