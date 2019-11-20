Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 19 ноября 2019 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), в центре и на востоке республики днем местами пройдет сильный снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, низовая метель, на севере и востоке - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской, Туркестанской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, Жамбылской областях местами туман, в Кызылординской, Атырауской областях местами гололед, в Жамбылской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Актюбинской области местами низовая метель.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, в Костанайской области местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области местами гололед.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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