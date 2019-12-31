На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с Черного моря, в связи с чем ожидается снег, на юге – осадки. Лишь на западе РК - погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, метель, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, метель, в Северо-Казахстанской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Жамбылской области ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.





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