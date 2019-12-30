Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 29 декабря в Костанайской области ожидается гололед.

Кроме того, как сообщают синоптики, 30 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте и Туркестане 30 декабря временами ожидается туман.

30 декабря в Кызылординской области сохраняются местами туман, гололед", - отмечает "Казгидромет".

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