На большей части территории Казахстана сегодня ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 10 мая 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на юго-западе, северо-западе, севере республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где местами ожидаются дожди, с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге пыльная буря, на северо-востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области туман, в Павлодарской возможен град.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, утром и днем гроза.

В Жамбылской, днем Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара.

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