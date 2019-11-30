На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 29 ноября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"По-прежнему большая часть территории Казахстана находится под влиянием стационирующего антициклона - сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на западные регионы смещается высотная ложбина, в связи чем ожидаются осадки - дождь, снег. В южных регионах местами ожидается усиление ветра. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед, в Атырауской области местами туман.

Днем в Жамбылской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами туман.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской, ночью в Алматинской областях ожидается туман.

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