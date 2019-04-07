На большей части территории Казахстана в субботу ожидаются осадки

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 6 апреля 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юго-востоке местами сильный дождь. На юге, юго-западе, севере и северо-западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на востоке и юго-востоке ожидается гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, ночью Восточно-Казахстанской, днем Алматинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Павлодарской, днем Алматинской областях местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ночью местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

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