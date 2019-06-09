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На большей части территории Казахстана в субботу ожидаются дожди

08.06.2019, 08:29 13933
Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 8 июня 2019 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, местами сильные, лишь на западе и юго-западе республики погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 

В Костанайской области местами ожидаются шквал, днем возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду. 

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, днем возможен град, ветер местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. 

Днем в Павлодарской области местами ожидаются шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, днем ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. 

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской областях, ночью в Алматинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 

Днем в Кызылординской, Атырауской областях местами пыльная буря, ветер 15-20, в Кызылординской области порывы 23 метра в секунду.
 
В Мангистауской, Атырауской областях днем местами сохраняется сильная жара. 
 
В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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