На большей территории Казахстана ожидается погода без осадков

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей территории Казахстана. Лишь на западе, севере страны атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе - сильные дожди, град, сообщает Казгидромет.





По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе - туманы.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на севере, в центре Алматинской области, на юге Атырауской области, в центре Западно-Казахстанской области, на севере, западе, юге, востоке Карагандинской области, на востоке, юге, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, Павлодарской областей, на юге Костанайской области, на севере, востоке, юге, в центре Мангистауской области, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области, на западе, юге Акмолинской области, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.





На западе, в пустынных районах Туркестанской области, на востоке, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура днем составит +27, +29 °C.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +23, +25 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +34, +36 °C.