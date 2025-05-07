06.05.2025, 08:18 69486
На большей территории Казахстана ожидается погода без осадков
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей территории Казахстана. Лишь на западе, севере страны атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе - сильные дожди, град, сообщает Казгидромет.
По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе - туманы.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на севере, в центре Алматинской области, на юге Атырауской области, в центре Западно-Казахстанской области, на севере, западе, юге, востоке Карагандинской области, на востоке, юге, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, Павлодарской областей, на юге Костанайской области, на севере, востоке, юге, в центре Мангистауской области, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области, на западе, юге Акмолинской области, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, в пустынных районах Туркестанской области, на востоке, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура днем составит +27, +29 °C.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +23, +25 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +34, +36 °C.
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07.05.2025, 09:22 15751
На большей части Казахстана ожидается погода без осадков
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в среду, 7 мая, на западе, северо-западе, севере Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.
На западе, северо-западе ожидаются сильные дожди, град. На остальной территории РК антициклон сохранит погоду без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе - туман.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юго-западе Атырауской, в центре Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге, востоке Карагандинской, на западе, востоке, юге, в центре Улытауской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, юго-востоке Павлодарской, на юге Костанайской, на севере, юге, востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на западе, севере, юго-востоке Жетысуской, на северо-западе, юге, в центре Абайской, на юге Северо-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
07.05.2025, 09:18 17141
В Казахстане отмечают День защитника Отечества
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 7 мая 1992 года президент Республики Казахстан, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил. 4 октября 2012 года парламент рассмотрел и принял положение "О внесении дополнения в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно ему 7 мая объявлен государственным праздником, считается выходным днем в стране.
В этот день принято поздравлять военнослужащих. Стоит отметить, что в рядах Вооруженных сил Казахстана служат и женщины, поэтому День защитника Отечества является и праздником женщин-военнослужащих.
Накануне праздника, 6 мая, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил военнослужащим государственные награды. По данным ведомства, 51 военнослужащий и представитель гражданского персонала удостоился государственной награды. 17 из них получили ордена, 33 - медали и один - почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
06.05.2025, 16:32 51736
Экологический субботник к 80-летию Победы в рамках "Таза Қазақстан" пройдет в Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая в Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан" и кампании "Алматы - наш общий дом" состоится масштабная общегородская экоакция по очистке города, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в городском акимате.
Акция пройдет по всей территории города и охватит общественные пространства, рекреационные зоны, парки, скверы и дворовые территории. Жители города, волонтеры, представители правоохранительных органов, военно-учебных заведений Министерства обороны РК, депутаты маслихата, общественные деятели, а также звезды казахстанской эстрады, спорта и блогеры соберутся вместе, чтобы привести город в порядок и выразить дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, озеленяя улицы и скверы Алматы", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что в рамках акции запланированы санитарная очистка улиц и парков, покраска столбов и ограждений, очистка арычной сети, посадка деревьев, покос травы, восстановление зеленых зон, санитарная обрезка деревьев и кустарников, текущие ремонтные работы на озелененных участках.
Участникам акции будут предоставлены саженцы деревьев и инвентарь для уборки и посадки - перчатки, мешки, лопаты и грабли. Все участники получат фирменные кепки, футболки и памятные ленты "Жеңіс", отметили в горакимате.
Акция стартует 8 мая в 9.00 по всему городу. Ниже - список основных локаций в каждом из восьми районов города:
Ауэзовский район: микрорайон 1, проспект Алтынсарина (от улицы Жубанова до проспекта Улугбека).
Алатауский район: сквер по улице Баганалы Орда.
Алмалинский район: улица Амангельды (от улицы Толе би до улицы Казыбек би).
Бостандыкский район: сквер "Жас Канат".
Жетысуский район: парк Ратушного.
Медеуский район: парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Наурызбайский район: улица Аксайская, сквер "Акжар".
Турксибский район: улица Набережная, 123, со стороны Маяка.
Отмечается, что акция пройдет в праздничной, тематически оформленной атмосфере: на локациях запланированы мини-концерты, мастер-классы и интерактивные площадки. Особое настроение придадут исполнение известных военных песен и музыкальные номера, посвященные героизму и памяти ветеранов, что подчеркнет патриотическую направленность и особую значимость субботника, приуроченного к 80-летию Великой Победы.
Во время субботника к уборке присоединятся представители бизнеса, КСК, ОСИ и другие, закрепленные за прилегающими территориями. Согласно правилам благоустройства, каждый субъект обязан поддерживать порядок, проводить ремонт фасадов и содержать объекты в надлежащем виде. Паспорт благоустройства закрепляет ответственность за территорию и усиливает социальную роль владельцев зданий.
Для удобства горожан будет организована автобусная развозка со станции метро "Байконур" до локаций субботника.
06.05.2025, 15:53 57201
О раздающем персональные данные казахстанцев Telegram-боте заявил депутат
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Мурат Абенов сообщил о существовании Telegram-бота, который бесплатно сообщает персональные данные казахстанцев.
Прислали бот на Telegram Дурова (...) Бот бесплатно раздает любому желающему все личные данные всех граждан Казахстана. В открытом доступе все данные из государственных информационных систем: день рождения, ИИН, адрес проживания, телефоны. И о всех членах семьи, проживающих вместе, какие квартиры покупал, на каких автомобилях ездил", - написал депутат на своей странице в соцсети.
По словам мажилисмена, бот предоставляет самые последние данные, обновленные в декабре 2024 года.
Депутат рассказал, что для проверки верности данных он внес в бот фамилии действующего и бывшего министра цифровизации Багдада Мусина и Жаслана Мадиева, и, по его словам, сервис выдал данные о номерах сотовых телефонов, зарегистрированных в Е-gov, и данные на членов семьи.
Если министры, члены правительства, прокуроры и судьи, полицейские и акимы сами не защищены, что говорить о простых гражданах?" - задался вопросом Абенов.
Депутат предположил, что в Минцифры "до сих пор сидят чиновники - предатели, сливающие личные данные граждан Казахстана за границу".
Именно через эти слитые преступными лицами базы и совершаются мошенничества. По ним нам звонят, пишут на WhatsАpp, пугают родственников. По ним бандиты вычисляют места проживания и отслеживают все наши перемещения", - заявил мажилисмен.
При этом депутат не исключает наличия других подобных сервисов.
Ранее сообщалось, что казахстанцы могут отследить утечку персональных данных в мобильном приложении.
06.05.2025, 11:17 63901
Вьетнамская компания намерена купить один из казахстанских аэропортов - Жумангарин
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вьетнамская компания намерена купить один из казахстанских аэропортов или взять его в управление, сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в кулуарах Акорды.
Известная вьетнамская компания Saviko Group купила у нас авиакомпанию Qazaq Air, сейчас будет развиваться здесь. Буквально недавно он сюда приезжал, я с ним встречался. Он рассматривает, кроме того, покупку аэропорта, ну или взять управление, поскольку для авиакомпании в любом случае базовый аэропорт нужен", - заявил Серик Жумангарин.
По его словам, компания очень большая и бурно развивается.
У нее очень хорошие контракты с международными авиакомпаниями", - добавил министр национальной экономики.
Ранее в Казахстане началось строительство трех новых аэропортов.
05.05.2025, 20:44 87071
В посольстве России в Казахстане состоялся прием по случаю празднования Дня Победы
В ходе мероприятия были представлены две фотовыставки
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии празднования 80-летия Великой Победы состоялся торжественный прием посольства России в Казахстане, сообщает пресс-служба посольства.
В своем вступительном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Алексей Бородавкин отметил:
9 мая - священная дата для всех стран СНГ. Ведь именно благодаря великому подвигу советских солдат был повержен Третий рейх. Именно на Восточном фронте развернулись решающие битвы Второй мировой войны, в результате которых была разгромлена военная мощь нацистских завоевателей".
Он подчеркнул, что свой неоценимый вклад в общую великую Победу внесли все народы и все республики СССР, в том числе Казахстан.
Более миллиона выходцев из КазССР сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 497 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Неувядаемой славой покрыли себя 28 героев-панфиловцев, Бауыржан Момышулы, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов и другие бойцы и командиры Красной армии, рожденные на казахстанской земле. Мы обязаны передать потомкам дух нашего исторического родства с этими героями, пронести через года единство наших народов", - сказал Алексей Бородавкин.
Посол добавил, что сегодня на Западе подвиг советского народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть и оболгать.
Сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, возводят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, порочат память о героизме и благородстве солдат-освободителей. Забвению пытаются предать приговор Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм как абсолютное зло без срока давности", - сказал посол России в Казахстане.
В ходе мероприятия были представлены две фотовыставки по тематике истории Великой Отечественной войны. Подготовленная посольством России в Казахстане экспозиция отражает 10 самых крупных сражений Великой Отечественной войны, определивших ее ход и обеспечивших Победу.
Российский центр науки и культуры (Русский дом в Астане) представил фотовыставку "Этот день мы приближали…", подготовленную Министерством культуры России совместно с Российским национальным музеем музыки.
Также в ходе приема состоялась презентация двух тематических изданий, подготовленных посольством России в Казахстане.
Сборник материалов по тематике Великой Отечественной войны "Гордимся Победой!" содержит авторские стихи активистов организаций российских соотечественников в Казахстане о войне, информацию о деятельности казахстанских поисковых организаций и другие познавательные сведения.
Очередной выпуск ежегодника "О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях" содержит иллюстрированную подборку самых крупных двусторонних мероприятий за 2024 г.
В культурной части вечера выступил заслуженный деятель искусств Казахстана Азамат Желтыргузов, солисты Казахского национального университета искусств, артисты Государственного Академического русского театра драмы имени М.Горького.
05.05.2025, 18:23 90946
В Астане установили мемориальную доску ветерану Нажикену Капышеву
Фото: Акимат Астаны
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В канун 80-летия Дня Победы в Астане установили мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Нажикену Капышеву. Торжественное мероприятие прошло у дома, где проживал фронтовик, рассказали в пресс-службе столичного акимата.
Как рассказали в акимате, Нажикен Капышев до начала войны трудился учителем в селе Төнкеріс Целиноградскогой района. На фронт отправился в 1942 году в составе 114-й стрелковой бригады. Принимал участие в освобождении Смоленской, Витебской, Калининградской областей, Литвы и Восточной Пруссии. Фронтовик начал войну рядовым солдатом, дошел до звания капитана, был командиром стрелковой роты. За проявленное мужество ветеран награжден орденами и медалями.
Наш папа является кавалером орденов боевого Красного Знамени, награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги". Его награды свидетельствуют о подвиге, который он совершил. Поэтому мы гордимся им", - рассказала об отце дочь ветерана Бахыт Капышева.
После официальной части мероприятие продолжилось возложением цветов.
05.05.2025, 16:26 87581
Казахстанцы могут отследить утечку персональных данных в мобильном приложении
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мобильном приложении eGov Mobile появился сервис Nomad Guard для проверки утечек персональных данных, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
В компании рассказали, что в сервисе Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь.
Для этого достаточно ввести ссылку или адрес сайта в соответствующее поле и нажать кнопку "Проверить". Результаты проверки могут занять некоторое время, и для отслеживания их статуса необходимо перейти во вкладку "Мои проверки", где можно ознакомиться с конечным результатом. На главной странице сервиса будет отображена информация о сайтах, с которых произошла утечка данных, а также объем утекших данных. При нажатии на количество данных откроется подробный список утечек. Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму", - рассказали разработчики сервиса.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Другие сервисы";
- нажать кнопку "Проверить";
- ввести ссылку на проверку и нажать "Отправить";
- ознакомиться со статусом заявки в разделе "Мои проверки".
Почти 53% опрошенных признались, что не знают, куда обращаться, если их личные данные попали в сеть (...) Лишь 18% уверенно заявили, что знают, как действовать в случае утечки. Более 62% не понимают, что такое фишинговые ссылки - один из главных инструментов онлайн-мошенников. Лишь каждый пятый умеет отличить фишинг от настоящих сайтов. Несмотря на это, 92% заявили, что не передают коды из SMS "сотрудникам банка", но 8% все еще могут допустить ошибку. 31% пользователей никогда не меняют пароли, а 51% делают это только в случае проблем. Более половины респондентов сталкивались с подозрительными сообщениями", - привели данные в АО "НИТ".
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?