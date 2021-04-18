На дорогах трех областей протестируют передовые технологии

НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - В МВД совместно с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Национальной компании "Казавтожол", ряда отраслевых вузов прошло межведомственное семинар-совещание по вопросам обеспечения дорожной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях повышения безопасности автомобильных дорог специалисты МВД изучили передовой зарубежный опыт и предложили запустить пилот на дорогах Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. Передовые технические решения будут тестироваться в реальных условиях и адаптироваться под особенности казахстанских дорог. Среди них - проекционные и интеллектуальные пешеходные переходы, альтернативная дорожная разметка, в том числе объемный 3D формат, интерактивные дорожные знаки и другие", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Участники семинара поддержали нововведения.

По статистике органов внутренних дел, за 3 месяца текущего года в Казахстане совершено 2621 ДТП, в которых погибло 363 и травмировано 3605 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших возросло на 11,7%.

Причинами ДТП остаётся низкая транспортная дисциплина водителей, связанная с превышением скорости, выездом на встречную полосу и проездом перекрёстков.

На сегодняшний день в стране эксплуатируется уже 4,3 млн транспортных средств. Каждый водитель, садясь за руль, желает чувствовать себя в максимальной безопасности. И наша задача обеспечить ее", - отметил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев.

Напомним, глава государства отметил, что состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан





Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств",- сказал президент.

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