На дорогах в Нур-Султане появилась желтая разметка

НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - В департаменте полиции Нур-Султана разъяснили, что означает желтая разметка, появившаяся на дорогах города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории столицы в экспериментальном порядке организована работа по применению двойной сплошной линии дорожной разметки в желтом цвете по проспекту Мангилик Ел, от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра, в пилотном проекте. Также планируется применить данную разметку на проспектах Женис и Сарыарка, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей, тем самым повысить уровень дорожной безопасности, в том числе при ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков в зимний период времени", - пояснил начальник управления административной полиции ДП Нур-Султана Ельжан Чупеков.

При этом в полиции отметили, что требованиями нормативных актов, регламентирующих порядок организации дорожного движения, не исключается возможность применения указанной разметки в желтом цвете. По результатам изучения дорожной ситуации в период эксплуатации данной разметки будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты Республики Казахстан, в том числе Правила дорожного движения.

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