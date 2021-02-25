На дорогах в трех областях ввели ограничение движения

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 24 февраля, в 18.30, в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ со 105-го по 123-й километры, участок Шемонаиха - граница РФ.

24 февраля, в 18.30, в Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара - Шымкент, 1240-й - 1357-й километры, участок граница Актюбинской области - Аральск.

24 февраля, в 18.45, в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара - Шымкент, 1153-й - 1240-й километры, участок поворот на село Иргиз - граница Кызылординской области.

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