Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - На месте горевшего полигона близ Алматы разобьют парк, передает Kazakhstan Today.

Пожар на полигоне в Алматинской области ликвидирован . Для обеспечения дальнейшего контроля на месте будут дежурить две пожарные машины, пять самосвалов и один бульдозер", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ведомстве отметили, что после тушения силами коммунальных служб началась рекультивация земли, а управляющая полигоном компания приступила к подготовительным работам по озеленению территории.

На этом месте будет парк. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию на посадку "зеленого пояса" на территории полигона. В целом мы готовим "План мероприятий по оздоровлению окружающей среды". Сначала мы восстановим нарушенные земли, нанесем плодородный слой почвы, а затем высадим деревья и кустарники. Это будет сделано для изменения ландшафта и улучшения санитарно-гигиенических условий территории. Тем самым мы добьемся комфортных условий для жизнедеятельности населения", - сообщил директор ТОО KAZ Waste Conversion Нурлан Иманбеков.

По его словам, в прошлом году компания высадила несколько десятков деревьев для того, чтобы проверить, приживутся ли молодые деревья к почве. "Тестовый режим" показал положительные результаты.

В пресс-службе также проинформировали, что всего в ликвидации пожара было задействовано 97 единиц спецтехники и 148 человек личного состава. Было произведено 279 сбросов общим объемом 837 кубометров воды, завезено 2990 кубометров грунта.

На месте действовала Рабочая группа из числа сотрудников акимата, ДЧС города и Алматинской области, Службы спасения Алматы, Национальной гвардии, ЦМК, "Казселезащита" и ТОО "KAZ Waste Conversion".

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