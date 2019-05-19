На месте горевшего полигона близ Алматы разобьют парк

Пожар на полигоне в Алматинской области ликвидирован. Для обеспечения дальнейшего контроля на месте будут дежурить две пожарные машины, пять самосвалов и один бульдозер", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
В ведомстве отметили, что после тушения силами коммунальных служб началась рекультивация земли, а управляющая полигоном компания приступила к подготовительным работам по озеленению территории.
На этом месте будет парк. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию на посадку "зеленого пояса" на территории полигона. В целом мы готовим "План мероприятий по оздоровлению окружающей среды". Сначала мы восстановим нарушенные земли, нанесем плодородный слой почвы, а затем высадим деревья и кустарники. Это будет сделано для изменения ландшафта и улучшения санитарно-гигиенических условий территории. Тем самым мы добьемся комфортных условий для жизнедеятельности населения", - сообщил директор ТОО KAZ Waste Conversion Нурлан Иманбеков.
По его словам, в прошлом году компания высадила несколько десятков деревьев для того, чтобы проверить, приживутся ли молодые деревья к почве. "Тестовый режим" показал положительные результаты.
В пресс-службе также проинформировали, что всего в ликвидации пожара было задействовано 97 единиц спецтехники и 148 человек личного состава. Было произведено 279 сбросов общим объемом 837 кубометров воды, завезено 2990 кубометров грунта.
На месте действовала Рабочая группа из числа сотрудников акимата, ДЧС города и Алматинской области, Службы спасения Алматы, Национальной гвардии, ЦМК, "Казселезащита" и ТОО "KAZ Waste Conversion".
Напомним, пожар полигоне для захоронения и утилизации твердых бытовых отходов в Карасайском районе Алматинской области начался 15 мая. По сообщениям на 16 мая, открытого огня на территории полигона не наблюдалось, однако в результате тления мусора и бытовых отходов на площади 1 гектар смог и едкий дым окутал близлежащие районы и город Алматы. К утру 16 марта в департамент по чрезвычайным ситуациям города поступило около 50 звонков от населения, в основном, Бостандыкского и Медеуского районов.
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