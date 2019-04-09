На месте ветхого жилья в Нур-Султане возведут скверы и бульвары

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане продолжается строительство скверов и бульваров на территории снесенного аварийного и ветхого жилья, передает Kazakhstan Today.

В городском управлении охраны окружающей среды и природопользования сообщили, где в 2019 году планируется строительство скверов и бульваров.

Так, на улице И. Есенберлина, в районе дома № 36, построят сквер площадью 4783,9 квадратного метра. Строительно-монтажные работы планируется начать с мая по июль 2019 года. Еще один сквер будет располагаться в районе дома №9 по улице Б. Майлина. Площадь сквера составляет 7521,7 квадратного метра. Строительно-монтажные работы ведутся с 2018 года, срок завершения строительства - в июле 2019 года. Также строится сквер по улице А. Молдагуловой, в районе домов №19 и №21. Площадь сквера составляет 14 113,9 квадратного метра. Строительно-монтажные работы ведутся с 2018 года, срок завершения строительства - в сентябре 2019 года.

"Еще один сквер начтут строить по проспекту Сарыарка, в районе дома №23. Площадь сквера - 5917 квадратных метров. Планируемая дата начала строительно-монтажных работ - с июня по сентябрь 2019 года. Кроме того, будет построен бульвар по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казакстан до улицы Б. Бейсекбаева. Площадь бульвара - 9087 квадратных метров. Работы ведутся с 2018 года, срок завершения строительства - в сентябре 2019 года. Еще один бульвар появится в районе пересечения проспекта Женис и улицы А. Жангелдина. Его площадь - 3087,6 метра. Планируемая дата начала строительно-монтажных работ - с июня по сентябрь 2019 года", - проинформировали в акимате .

Главной целью возведения новых объектов является обеспечение экологически благоприятных условий для проживания и отдыха горожан, комфортный семейный досуг недалеко от дома. Скверы и бульвары будут полностью благоустроены и озеленены, в них проведут освещение, установят спортивные и детские игровые площадки, малые архитектурные формы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства